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Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом
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У Києві стався вибух: здетонувало у сміттєвому баку, є постраждалі

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

У Києві в Дарницькому районі вибухнув сміттєвий бак. Внаслідок детонації невідомого предмета постраждали місцевий житель та охоронець будинку, поліція з'ясовує обставини.

У Києві стався вибух: здетонувало у сміттєвому баку, є постраждалі

У Києві стався вибух у Дарницькому районі, здетонувало у сміттєвому баку, відомо про двох постраждалих, поліція з’ясовує обставини, повідомили в ГУНП у столиці у четвер, пише УНН.

За попередньою інформацією, у сміттєвому баку відбулась детонація невідомого предмету, внаслідок якого травми отримав місцевий житель, який в цей час проходив повз. Також постраждав охоронець будинку

- повідомили в поліції у соцмережах.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки.

"Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту", - ідеться у повідомленні.

На Київщині стався вибух: троє поранених, є затриманий05.06.25, 08:24 • 3238 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
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