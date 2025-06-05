У Києві стався вибух: здетонувало у сміттєвому баку, є постраждалі

У Києві стався вибух у Дарницькому районі, здетонувало у сміттєвому баку, відомо про двох постраждалих, поліція з’ясовує обставини, повідомили в ГУНП у столиці у четвер, пише УНН.

За попередньою інформацією, у сміттєвому баку відбулась детонація невідомого предмету, внаслідок якого травми отримав місцевий житель, який в цей час проходив повз. Також постраждав охоронець будинку