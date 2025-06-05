У Києві стався вибух: здетонувало у сміттєвому баку, є постраждалі
Київ • УНН
У Києві в Дарницькому районі вибухнув сміттєвий бак. Внаслідок детонації невідомого предмета постраждали місцевий житель та охоронець будинку, поліція з'ясовує обставини.
У Києві стався вибух у Дарницькому районі, здетонувало у сміттєвому баку, відомо про двох постраждалих, поліція з’ясовує обставини, повідомили в ГУНП у столиці у четвер, пише УНН.
За попередньою інформацією, у сміттєвому баку відбулась детонація невідомого предмету, внаслідок якого травми отримав місцевий житель, який в цей час проходив повз. Також постраждав охоронець будинку
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки.
"Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту", - ідеться у повідомленні.
На Київщині стався вибух: троє поранених, є затриманий05.06.25, 08:24 • 3238 переглядiв