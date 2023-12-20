В Киеве подделывали оливковое масло известных итальянских марок: дельцы разоблачены
Правоохранительные органы Украины разоблачили подпольное производство оливкового масла и соусов под маркировкой известных итальянских брендов в Киеве, изъяв более 90 тонн фальсифицированной продукции.
В Словакии продолжаются протесты против правительства Фицо
Тысячи людей протестовали в Словакии против планов правительства премьер-министра Роберта Фицо внести изменения в уголовный кодекс, в частности, отменить специальную прокуратуру по расследованию тяжких преступлений. ЕС выразил обеспокоенность, что эти изменения могут подорвать верховенство права.
В Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу по Дегтяревскому путепроводу
Движение по обновленному Дегтяревскому путепроводу в Киеве открыто, сообщил городской голова Виталий Кличко. Обновленная конструкция имеет увеличенные габариты и большую пропускную способность и будет полностью завершена весной следующего года.
На трассе Одесса-Рени столкнулись три грузовика, движение затруднено
Авария на трассе Одесса-Рени, в которой столкнулись три грузовика, привела к ограничению движения, полиция работает на месте.
Сейм Польши создал следственный комитет для расследования коррупционного "визового скандала"
Польский Сейм сформировал комиссию из 11 членов для расследования визового скандала, связанного с легализацией пребывания иностранцев в период с 2019 по 2023 год. Скандал связан с использованием платных польских рабочих виз для въезда в ЕС, а чиновников подозревают в злоупотреблениях.
Блокада польской границы повлияла, но экономика Украины показала рост в ноябре - Минэкономики
Несмотря на блокаду польско-украинской границы польскими автоперевозчиками в ноябре, экономика Украины выросла примерно на 4%. Рост с января по ноябрь 2023 года оценивается на уровне 5,5% по сравнению с предыдущим годом.
FT назвала человеком года Ларса Йоргенсена - главу компании Novo Nordisk, которая разработала препараты для снижения веса
Ларс Йоргенсен, руководитель компании Novo Nordisk, назван Человеком года по версии Financial Times за его лидерство в разработке препаратов для лечения диабета со значительным эффектом снижения веса, что позволило компании стать самой дорогой в Европе в 2023 году.
ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест судьи Тандыру
Киевский суд продлил содержание под стражей судьи Алексея Тандыра до 17 февраля по делу о ДТП, в котором погиб офицер Национальной гвардии, а также наложил арест на его имущество и средства.
В ЕС согласовали реформу об ужесточении правил приема мигрантов - СМИ
ЕС согласовал реформу, которая вводит более строгие правила предоставления убежища, включая ускоренные процедуры и немедленную депортацию для заявителей, которые не получили убежища.
Суд ЕС постановил, что частный российский пилот может управлять самолетом в зоне Євросоюза - СМИ
Суд ЕС постановил, что запрет на полеты не мешает российскому пилоту, имеющему частную лицензию, летать в ЕС, в то время как запрет по-прежнему распространяется на самолеты, зарегистрированные в россии.