В Киеве подделывали оливковое масло известных итальянских марок: дельцы разоблачены

Разоблачено подпольное производство оливкового масла и соусов известных итальянских марок в городе Киеве. Об этом сообщило БЭБ, передает УНН.

Детали

Жители Киева и Львовской области, как указано, организовали работу подпольного производства оливкового масла и соусов известных итальянских марок в столице.

Дельцы использовали фирменное наименование и товарные знаки и продавали фальсификат через сеть магазинов под видом оригинальной продукции.

Одна из пострадавших компаний уже заявила о причиненном ей материальном ущербе в особо крупном размере.

Правоохранители провели обыски на территории города Киева, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областей и изъяли оборудование и более 90 тонн продукции стоимостью 7,5 миллионов гривен.

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