В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак беспилотников
Киев • УНН
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы нападения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), о чем сообщили Киевская городская государственная администрация и Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
В столице Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты
Добавим
Воздушные Силы ВСУ проинформировали, что Киеве зафиксирована угроза ударных БпЛА.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога на фоне ракетной опасности11 июля 2024, 17:32 • 19842 просмотра
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