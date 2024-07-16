В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак беспилотников

В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие 7 часов назад • 19103 просмотра

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В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА 15 часов назад • 31877 просмотра

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