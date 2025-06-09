В Киеве нашли артиллерийский снаряд: что известно
Киев • УНН
На берегу Киевского водохранилища обнаружили 152-мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Спасатели напоминают об опасности взрывоопасных предметов и призывают быть осторожными.
На берегу Киевского водохранилища нашли артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. На месте происшествия работали пиротехники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины.
Обычная прогулка вдоль берега для жителя Вышгородского района обернулась неожиданной находкой: на берегу залива он заметил предмет, похожий на снаряд. Пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины установили, что найденный предмет – артиллерийский снаряд калибра 152 мм времен Второй мировой войны
В ГСЧС отмечают, что независимо от времени, боеприпасы не теряют своей способности взрываться.
Призываем каждого быть внимательным и осторожным! В случае обнаружения ВНП звоните 101
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Напомним
В селе Колпытов Владимирского района, на Волыни, в марте текущего года в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, в лесу подорвались и погибли три человека.