В Киеве нашли артиллерийский снаряд: что известно

На берегу Киевского водохранилища нашли артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. На месте происшествия работали пиротехники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины.

Обычная прогулка вдоль берега для жителя Вышгородского района обернулась неожиданной находкой: на берегу залива он заметил предмет, похожий на снаряд. Пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины установили, что найденный предмет – артиллерийский снаряд калибра 152 мм времен Второй мировой войны - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что независимо от времени, боеприпасы не теряют своей способности взрываться.

Призываем каждого быть внимательным и осторожным! В случае обнаружения ВНП звоните 101 - отметили в управлении.

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Напомним

В селе Колпытов Владимирского района, на Волыни, в марте текущего года в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, в лесу подорвались и погибли три человека.