В Кельне из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали тысячи горожан

В немецком Кельне во время строительных работ в районе Зюльц была найдена бомба времен Второй мировой войны, которая не сдетонировала. Из-за этого городские власти объявили эвакуацию в радиусе 350 метров от места неожиданной находки. Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что свои дома временно пришлось оставить около 3 тысячам жителей Uni-Center - одного из крупнейших жилых комплексов на тысячу квартир и пятого самого высокого здания в Кельне.

В октябре этого года бригада разминирования в Кельне уже проводила сложную и опасную операцию по контролируемому подрыву бомбы, которую откопали вблизи нескольких больниц. Сначала снаряд пытались обезвредить, но эта попытка не дала результата.

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Для Кельна, который является четвертым по размеру и населению городом Германии, ситуация с нахождением боеприпасов времен Второй мировой войны является привычной. Из-за большого индустриального значения для нацистов союзники регулярно бомбили эту местность еще с лета 1942 года.

Напомним

В феврале 2023 года в портовом городе Грейт-Ярмут в Великобритании взорвалась 250-килограммовая бомба времен Второй мировой войны. Ее обнаружили накануне и планировали обезвредить в другом месте.