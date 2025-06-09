У Києві знайшли артилерійський снаряд: що відомо
Київ • УНН
На березі Київського водосховища виявили 152-мм артилерійський снаряд часів Другої світової. Рятувальники нагадують про небезпеку вибухонебезпечних предметів та закликають бути обережними.
На березі Київського водосховища знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. На місці події працювали піротехніки. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУ ДСНС України.
Звичайна прогулянка вздовж берега для мешканця Вишгородського району обернулася несподіваною знахідкою: на березі затоки він помітив предмет, схожий на снаряд. Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України встановили, що знайдений предмет – артилерійський снаряд калібру 152 мм часів Другої світової війни
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У ДСНС наголошують, що незалежно від часу, боєприпаси не втрачають своєї здатності вибухати.
Закликаємо кожного бути уважним та обережним! У випадку виявлення ВНП телефонуйте 101
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