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У Києві знайшли артилерійський снаряд: що відомо

Київ • УНН

 • 614 перегляди

На березі Київського водосховища виявили 152-мм артилерійський снаряд часів Другої світової. Рятувальники нагадують про небезпеку вибухонебезпечних предметів та закликають бути обережними.

У Києві знайшли артилерійський снаряд: що відомо

На березі Київського водосховища знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. На місці події працювали піротехніки. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУ ДСНС України.

Звичайна прогулянка вздовж берега для мешканця Вишгородського району обернулася несподіваною знахідкою: на березі затоки він помітив предмет, схожий на снаряд. Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України встановили, що знайдений предмет – артилерійський снаряд калібру 152 мм часів Другої світової війни

- йдеться в повідомленні.

Деталі

У ДСНС наголошують, що незалежно від часу, боєприпаси не втрачають своєї здатності вибухати.

Закликаємо кожного бути уважним та обережним! У випадку виявлення ВНП телефонуйте 101

 - зазначили в управлінні.

У Кельні через бомбу часів Другої світової війни евакуювали тисячі містян 18.12.24, 03:39 • 18962 перегляди

Нагадаємо

У селі Колпитів Володимирського району, на Волині, у березні поточного року внаслідок здетонування снаряду часів Другої світової війни, в лісі підірвалися і загинули троє людей.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

ВійнаКиївщина
Волинська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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