У Києві знайшли артилерійський снаряд: що відомо

На березі Київського водосховища знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. На місці події працювали піротехніки. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУ ДСНС України.

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Звичайна прогулянка вздовж берега для мешканця Вишгородського району обернулася несподіваною знахідкою: на березі затоки він помітив предмет, схожий на снаряд. Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України встановили, що знайдений предмет – артилерійський снаряд калібру 152 мм часів Другої світової війни

У ДСНС наголошують, що незалежно від часу, боєприпаси не втрачають своєї здатності вибухати.

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