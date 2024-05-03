В Киеве на улице Генерала Наумова появилась пропасть, движение затруднено

В Одессе попрощались с собакой, которая погибла в результате российской атаки

Собаку по имени Китти, которая погибла во время российского обстрела Одессы 29 апреля, похоронили в городе во время церемонии прощания со всеми домашними животными и военными собаками, которые погибли во время российского вторжения.