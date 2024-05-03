В Киеве на улице Генерала Наумова появилась пропасть, движение затруднено

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  101282 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  103833 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  104595 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  106244 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125534 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124588 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119132 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115043 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101883 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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В Киеве на улице Генерала Наумова появилась пропасть, движение затруднено

На улице Генерала Наумова в Киеве образовался провал, который частично затруднил движение транспорта, и патрульная полиция сообщила об этом соответствующие службы для обеспечения безопасности дорожного движения.

Общество •   •  2658 просмотра
В Киеве на улице Генерала Наумова появилась пропасть, движение затруднено

Эстонский депутат проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ

Депутат эстонского парламента Кристо Энн Вага проехала на велосипеде 1700 километров из Таллинна в Киев и собрала 30 тысяч евро на закупку автомобилей и беспилотников для Вооруженных сил Украины.

Война •   •  3511 просмотра
Эстонский депутат проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ

НАТО осуждает гибридные атаки России и обещает ответ

НАТО осуждает гибридные действия России против членов Альянса и будет реагировать на такие нападения индивидуально и коллективно, продолжая поддерживать Украину.

Война •   •  3735 просмотра
НАТО осуждает гибридные атаки России и обещает ответ

В Украине заработали новые правила для защиты дизайнов

Новые правила охраны промышленных образцов в Украине, которые вступили в силу 1 мая, позволяют бизнесу быстро регистрировать и защищать внешний вид своих инновационных продуктов от копирования, способствуя коммерциализации интеллектуальных активов.

Экономика •   •  4554 просмотра
В Украине заработали новые правила для защиты дизайнов

В Одессе попрощались с собакой, которая погибла в результате российской атаки

Собаку по имени Китти, которая погибла во время российского обстрела Одессы 29 апреля, похоронили в городе во время церемонии прощания со всеми домашними животными и военными собаками, которые погибли во время российского вторжения.

Война •   •  5090 просмотра
В Одессе попрощались с собакой, которая погибла в результате российской атаки

В Украине первая больница-электростанция начала продавать энергию

Первая в Украине больничная электростанция, Хмельницкий лечебно-диагностический центр, начала продавать излишки электроэнергии, выработанной солнечными панелями на крыше, в сеть.

Экономика •   •  6044 просмотра
В Украине первая больница-электростанция начала продавать энергию

Госаудитслужба разоблачила схему незаконного вывода из банка "Сич" почти 120 млн грн

Государственная аудиторская служба разоблачила схему незаконного вывода почти 120 миллионов гривен из банка "Сич" через фиктивные услуги.

Экономика •   •  6594 просмотра
Госаудитслужба разоблачила схему незаконного вывода из банка "Сич" почти 120 млн грн

"Мону Лизу" перед Олимпиадой выставят в отдельной комнате Лувра

Музей Лувр планирует выставить знаменитую картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи в отдельном зале перед предстоящей Олимпиадой, чтобы справиться с ожидаемым наплывом посетителей.

Культура •   •  6380 просмотра
"Мону Лизу" перед Олимпиадой выставят в отдельной комнате Лувра

СМИ: Таинственные объекты в украинском небе - это ступень носителя SpaceX

Вторая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 была замечена в украинском небе после запуска двух спутников WorldView Legion.

Технологии •   •  8531 просмотра
СМИ: Таинственные объекты в украинском небе - это ступень носителя SpaceX

Дмитрий Кулеба обсудил украинскую ПВО с министром обороны Польши

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским усиление противовоздушной обороны Украины, путь Украины в ЕС и мирную формулу президента Зеленского.

Война •   •  10833 просмотра
Дмитрий Кулеба обсудил украинскую ПВО с министром обороны Польши