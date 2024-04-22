Микроавтобус упал в пропасть в Киевской области: 2 погибших, 7 госпитализированных

Микроавтобус, перевозивший 9 пассажиров, упал в пропасть возле села Олива Киевской области, в результате чего 2 человека погибли и 7 были госпитализированы, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"В Киевской области микроавтобус провалился в пропасть, спасатели деблокировали тела погибших", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Дорожно-транспортное происшествие, как указано, произошло сегодня вблизи села Олива Иванковской территориальной громады. "Микроавтобус направлялся в село Песковка и провалился в пропасть. В салоне находилось 9 пассажиров", - отметили в ведомстве.

"Во время аварийно-спасательных работ работники ГСЧС обнаружили двух погибших. Семь человек госпитализированы в больницу", - сообщили в ГСЧС.

Детали происшествия устанавливаются.

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