Микроавтобус упал в пропасть в Киевской области: 2 погибших, 7 госпитализированных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  125625 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  200446 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  314667 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  169448 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  129865 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  101393 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102929 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207499 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237322 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233419 просмотра

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

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Микроавтобус упал в пропасть в Киевской области: 2 погибших, 7 госпитализированных

Микроавтобус, перевозивший 9 пассажиров, упал в пропасть возле села Олива Киевской области, в результате чего 2 человека погибли и 7 были госпитализированы.

Криминал и ЧП •   •  4487 просмотра
Микроавтобус упал в пропасть в Киевской области: 2 погибших, 7 госпитализированных

Северная Корея выпустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Восточного моря

Северная Корея осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в направлении Восточного моря, что стало первым подобным запуском после испытания новой гиперзвуковой ракеты.

Новости Мира •   •  4366 просмотра
Северная Корея выпустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Восточного моря

Минэнерго: из Европы идет аварийная помощь электричеством, из-за вражеского обстрела ранены три шахтера

Три шахтера были ранены в Донецкой области в результате вражеского обстрела шахты, в то время как в Харьковской области и Кривом Роге действуют ограничения потребления, а Украина получает аварийную помощь электроэнергией из соседних стран, чтобы покрыть спрос.

Война •   •  5020 просмотра
Минэнерго: из Европы идет аварийная помощь электричеством, из-за вражеского обстрела ранены три шахтера

616 предпринимателей подали свои бизнес-идеи на конкурс "Роби своє"

616 предпринимателей из 15 областей подали свои бизнес-идеи на конкурс "Роби своє", организованный Благотворительным фондом "МХП - Громаді".

Новости Бизнеса •   •  2871 просмотра
616 предпринимателей подали свои бизнес-идеи на конкурс "Роби своє"

Отстраивать, не дожидаясь победы - Мининфраструктуры готовится освоить 148 млрд. долларов

Министерство инфраструктуры готовится потратить 148 миллиардов долларов на восстановление Украины, не дожидаясь победы.

Общество •   •  5147 просмотра
Отстраивать, не дожидаясь победы - Мининфраструктуры готовится освоить 148 млрд. долларов

Предупреждение о заморозках действуют на большей части Польши - метеослужба

Похолодание с морозной температурой до -8 градусов по Цельсию поразило большую часть Польши из-за проникновения арктического воздуха из Центральной Европы.

Новости Мира •   •  4493 просмотра
Предупреждение о заморозках действуют на большей части Польши - метеослужба

Над Днепровским районом сбили российский беспилотник - ОВА

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предположительно, "Орлан-10" был сбит в Днепровском районе.

Война •   •  6094 просмотра
Над Днепровским районом сбили российский беспилотник - ОВА

В Черниговской области за неделю 50 обстрелов врага, в Чернигове ракетная атака рф унесла 18 жизней, 89 человек ранены - ОВА

За прошлую неделю в Черниговской области противник 50 раз обстрелял 25 населенных пунктов, вызвав 241 взрыв, в результате чего 18 человек погибли, 89 получили ранения, повреждены 24 дома, коммуникации, магазин и грузовик с хлебобулочными изделиями.

Война •   •  5518 просмотра
В Черниговской области за неделю 50 обстрелов врага, в Чернигове ракетная атака рф унесла 18 жизней, 89 человек ранены - ОВА

Наводили российские ракеты на Херсон: задержан экс-депутат-предатель и его сообщница

Служба безопасности Украины обезвредила агентурную группу фсб России в Херсонской области, задержав бывшего депутата и его сообщницу, которые корректировали ракетно-дронные удары по региону.

Война •   •  5583 просмотра
Наводили российские ракеты на Херсон: задержан экс-депутат-предатель и его сообщница

Армия рф ночью ударила по Донецкой области ракетами, из ЗРК и авиабомбой: есть пострадавший и разрушения

В результате ночного удара рф по Донецкой области травмирован житель Селидово, повреждены 4 многоквартирных дома и учебное заведение.

Общество •   •  5373 просмотра
Армия рф ночью ударила по Донецкой области ракетами, из ЗРК и авиабомбой: есть пострадавший и разрушения