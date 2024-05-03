У Києві на вулиці Генерала Наумова з’явилося провалля, рух ускладнено
Київ • УНН
На вулиці Генерала Наумова в Києві утворилося провалля, яке частково ускладнило рух транспорту, і патрульна поліція повідомила про це відповідні служби для забезпечення безпеки дорожнього руху.
У Києві у зв’язку з проваллям дорожнього покриття на вулиці Генерала Наумова, частково ускладнений рух транспорту. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва, передає УНН.
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Патрульні повідомили про подію відповідні служби та забезпечують безпеку дорожнього руху.
У зв'язку з проваллям дорожнього покриття на вулиці Генерала Наумова, частково ускладнений рух транспорту. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!
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