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У Києві на вулиці Генерала Наумова з’явилося провалля, рух ускладнено

Київ • УНН

 • 40080 перегляди

На вулиці Генерала Наумова в Києві утворилося провалля, яке частково ускладнило рух транспорту, і патрульна поліція повідомила про це відповідні служби для забезпечення безпеки дорожнього руху.

У Києві у зв’язку з проваллям дорожнього покриття на вулиці Генерала Наумова, частково ускладнений рух транспорту. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва, передає УНН.

Деталі

Патрульні повідомили про подію відповідні служби та забезпечують безпеку дорожнього руху.

У зв'язку з проваллям дорожнього покриття на вулиці Генерала Наумова, частково ускладнений рух транспорту. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!

йдеться у повідомленні поліції. 

Мікроавтобус впав у провалля на Київщині: 2 загиблих, 7 госпіталізованих22.04.24, 10:52 • 20116 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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