В Киеве на ул. Антоновича частично восстановлено движение транспорта после повреждения тепломагистрали - КГГА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  114761 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  116086 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  144184 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  144390 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  130093 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175149 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210354 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214998 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206063 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159924 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

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9 мая 2024, 10:03  •  346331 просмотра

В Киеве на ул. Антоновича частично восстановлено движение транспорта после повреждения тепломагистрали - КГГА

Движение транспорта на улице Антоновича в Киеве частично восстановлено после того, как аварийно-ремонтная бригада КП "Киевтеплоэнерго" ликвидировала повреждение теплотрассы диаметром 1 метр, вызванное гидравлическими испытаниями.

Общество •   •  3222 просмотра
В Киеве на ул. Антоновича частично восстановлено движение транспорта после повреждения тепломагистрали - КГГА

На фронте произошло 145 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток по всей линии фронта произошло 145 боевых столкновений, во время которых противник совершил 3 ракетных обстрела, более 320 вылетов беспилотников-камикадзе и более 2400 обстрелов украинских позиций, активно применяя авиацию и сбросив на Украину почти 70 управляемых авиационных бомб.

Война •   •  5370 просмотра
На фронте произошло 145 боевых столкновений - Генштаб

Аварийные отключения света связаны со значительным ростом потребления - Укрэнерго

Аварийные отключения электроэнергии были осуществлены по всей Украине из-за значительного роста потребления электроэнергии, с которым не справилась энергосистема, что коснулось до 10% бытовых потребителей.

Общество •   •  5243 просмотра
Аварийные отключения света связаны со значительным ростом потребления - Укрэнерго

Кулеба встретился с теневыми министрами Великобритании

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с теневыми министрами иностранных дел и обороны Великобритании, подтвердив прочное стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией, которое выходит за рамки политических партий.

Война •   •  9010 просмотра
Кулеба встретился с теневыми министрами Великобритании

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове, Украина, произошла серия взрывов, что привело к объявлению воздушной тревоги, а глава областной военной администрации призвал жителей города укрыться в укрытиях.

Общество •   •  10427 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов

Вражеские войска 48 раз обстреляли Сумскую область за сутки

За ночь российские войска 48 раз обстреляли 13 населенных пунктов Сумской области, что привело к 237 взрывам и ранению одного гражданского лица.

Общество •   •  11190 просмотра
Вражеские войска 48 раз обстреляли Сумскую область за сутки

В Харькове возросло количество пострадавших в результате российского удара

Количество жертв российского удара в Харькове 14 мая возросло до 21, среди которых 7 мужчин, 11 женщин и 3 детей, повреждены жилые дома, учебное заведение, гаражи и автомобили.

Война •   •  12265 просмотра
В Харькове возросло количество пострадавших в результате российского удара

Авиация рф продолжает бомбить Белгородскую область: 13 мая "нештатно" сбросили еще два ФАБ-500

Российская авиация сбросила несколько неразорвавшихся бомб на белгородскую область, не вызвав жертв.

Война •   •  12886 просмотра
Авиация рф продолжает бомбить Белгородскую область: 13 мая "нештатно" сбросили еще два ФАБ-500

Около 10% потребителей: насколько масштабны отключения света в Киеве

В Киеве наблюдаются незначительные перебои в электроснабжении, которые затрагивают около 10% потребителей, примерно до 23:00 из-за значительного дефицита в энергосистеме Украины, вызванного масштабными повреждениями украинских электростанций в результате вражеского ракетного обстрела.

Общество •   •  14332 просмотра
Около 10% потребителей: насколько масштабны отключения света в Киеве

Во всех регионах страны: Укрэнерго сегодня вводит контролируемые аварийные отключения с 21:00 до 24:00

Укрэнерго вынуждено ввести сегодня с 21:00 до 24:00 контролируемые аварийные отключения электроэнергии во всех регионах Украины из-за значительного дефицита электроэнергии, вызванного российскими обстрелами и увеличением потребления из-за похолодания.

Война •   •  14377 просмотра
Во всех регионах страны: Укрэнерго сегодня вводит контролируемые аварийные отключения с 21:00 до 24:00