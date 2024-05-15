В Киеве на ул. Антоновича частично восстановлено движение транспорта после повреждения тепломагистрали - КГГА

В Киеве аварийно-восстановительная бригада коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" продолжает работать на месте, где произошло повреждение тепломагистрали на ул. Восстановлено движение транспорта по одной полосе. Завтра движение планируют восстановить еще одной полосой, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации во вторник вечером, передает УНН.

Детали

Параллельно продолжается ликвидация повреждения тепловой магистрали диаметром 1 м, что произошло в результате проведения гидравлических испытаний.

Эти работы - необходимы, ведь позволяют коммунальным службам выявить потенциально аварийные участки трубопровода и заменить их. В результате мы не имеем такого количества аварий зимой, потому что минимизировали их возникновение путем гидравлических испытаний летом. Сегодня для выполнения ремонтных работ задействовано более десяти единиц различной техники. Локализация места повреждения проведена очень оперативно, учитывая диаметр сети. Службы работают в усиленном режиме, чтобы восстановить транспортное движение и плановую работу отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Теплоэнергетики начали процесс гидравлических испытаний, чтобы выявить "тонкие" места на трубопроводах и своевременно провести ремонт для усиленной работы зимой. Это позволяет уменьшать уровень аварийности: по сравнению с отопительным периодом 2023/2024 количество аварийных ситуаций, связанных с повреждением тепловых сетей, уменьшилось на 15%.

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