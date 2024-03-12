В столице будут отмечать Масленицу: под выступления фольклорных коллективов сожгут чучело "Костлявого деда"

Киевлян и гостей города приглашают 16 и 17 марта в Музей под открытым небом в Пирогово, где по давним народным традициям состоятся мероприятия празднования Масленицы.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Колодий. Масленица": в Музее под открытым небом в Пирогово будут отмечать весенние праздники - говорится в сообщении.

Детали

16-17 марта в 12:00 в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины состоится мероприятие "Колодий. Масленица". Посетителям обещают замечательное событие по древним народным обычаям празднования Масленицы.

Основными колоритными действами станут выступления фольклорных коллективов с украинскими народными песнями, зажигательными танцами и мелодиями.

Также сотрудники музея покажут обряд "колодкования", расскажут о традиционном и неотъемлемом блюде, которое готовили на Масленицу, - вареники с творогом, которые также можно будет продегустировать.

Кульминацией праздника должен стать обряд сжигания чучела "Кострубатого деда" (в 15:00), олицетворяющего злые силы.

Напомним,

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