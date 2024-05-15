У Києві на вул. Антоновича частково відновлено рух транспорту після пошкодження тепломагістралі – КМДА

У Києві аварійно-відновлювальна бригада комунального підприємства "Київтеплоенерго" продовжує працювати на місці, де сталося пошкодження тепломагістралі на вул. Антоновича. Відновлено рух транспорту однією смугою. Завтра рух планують відновити ще однією смугою, повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації у вівторок увечері, передає УНН.

Деталі

Паралельно триває ліквідація пошкодження теплової магістралі діаметром 1 м, що сталося внаслідок проведення гідравлічних випробувань.

Ці роботи - необхідні, адже дають змогу комунальним службам виявити потенційно аварійні ділянки трубопроводу та замінити їх. У результаті ми не маємо такої кількості аварій взимку, бо мінімізували їх виникнення шляхом гідравлічних випробувань улітку. Сьогодні для виконання ремонтних робіт задіяно понад десять одиниць різної техніки. Локалізація місця пошкодження проведена дуже оперативно, враховуючи діаметр мережі. Служби працюють у посиленому режимі, щоб відновити транспортний рух і планову роботу