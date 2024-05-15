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У Києві на вул. Антоновича частково відновлено рух транспорту після пошкодження тепломагістралі – КМДА

Київ • УНН

 • 26159 перегляди

Рух транспорту на вулиці Антоновича у Києві частково відновлено після того, як аварійно-ремонтна бригада КП "Київтеплоенерго" ліквідувала пошкодження теплотраси діаметром 1 метр, спричинене гідравлічними випробуваннями.

У Києві аварійно-відновлювальна бригада комунального підприємства "Київтеплоенерго" продовжує працювати на місці, де сталося пошкодження тепломагістралі на вул. Антоновича. Відновлено рух транспорту однією смугою. Завтра рух планують відновити ще однією смугою, повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації у вівторок увечері, передає УНН.

Деталі

Паралельно триває ліквідація пошкодження теплової магістралі діаметром 1 м, що сталося внаслідок проведення гідравлічних випробувань.

Ці роботи - необхідні, адже дають змогу комунальним службам виявити потенційно аварійні ділянки трубопроводу та замінити їх. У результаті ми не маємо такої кількості аварій взимку, бо мінімізували їх виникнення шляхом гідравлічних випробувань улітку. Сьогодні для виконання ремонтних робіт задіяно понад десять одиниць різної техніки. Локалізація місця пошкодження проведена дуже оперативно, враховуючи діаметр мережі. Служби працюють у посиленому режимі, щоб відновити транспортний рух і планову роботу

 зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Теплоенергетики розпочали процес гідравлічних випробувань, щоб виявити "тонкі" місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку. Це дає змогу зменшувати рівень аварійності: порівняно з опалювальним періодом 2023/2024 кількість аварійних ситуацій, пов'язаних із пошкодженням теплових мереж, зменшилася на 15%.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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