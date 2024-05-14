В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  109561 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  120061 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  120050 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  169500 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  208962 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214481 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205741 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159802 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151925 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131302 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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Публикации

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  235811 просмотра
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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  302238 просмотра

В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

Майкл Карпентер, старший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, прибыл в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США Украине против незаконной агрессии России.

Война •   •  5668 просмотра
В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

Ведет голосовой диалог как живой человек: OpenAI представила ChatGPT-4o

OpenAI представляет ChatGPT-4o, новую речевую модель, которая может вести голосовые разговоры в режиме реального времени со средним временем отклика 320 миллисекунд, подобно живому человеку.

Технологии •   •  5243 просмотра
Ведет голосовой диалог как живой человек: OpenAI представила ChatGPT-4o

Байден подписал закон о запрете импорта российского урана

Байден подписал закон о запрете импорта обогащенного урана из России или российских предприятий.

Экономика •   •  6679 просмотра
Байден подписал закон о запрете импорта российского урана

DeepState обновил карту боевых действий

DeepState сообщил об обновлении карты боевых действий, свидетельствующей о продвижении противника вблизи нескольких населенных пунктов, включая оккупацию села Лукьянское.

Война •   •  12989 просмотра
DeepState обновил карту боевых действий

Блинкен намерен посетить Украину - Politico

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе, как сообщают источники издания Politico, хотя точная дата и официальное подтверждение еще не получены.

политика •   •  12317 просмотра
Блинкен намерен посетить Украину - Politico

Иран и Индия заключили 10-летнее портовое соглашение

Индия и Иран подписали 10-летнее соглашение, согласно которому Индия инвестирует 120 миллионов долларов США в оборудование и развитие стратегически важного порта Чабахар в Иране.

Экономика •   •  11719 просмотра
Иран и Индия заключили 10-летнее портовое соглашение

Сырский, Ермак и Умеров поговорили с военным руководством США

Высшее военно-политическое руководство Украины обсудило с американскими чиновниками ситуацию на фронте, наступательные попытки России и насущную потребность Украины в ускоренных поставках вооружений.

Война •   •  11493 просмотра
Сырский, Ермак и Умеров поговорили с военным руководством США

Первая леди Украины в Сербии приняла участие в Конференции по ментальному здоровью

Первая леди Украины Елена Зеленская открыла конференцию по вопросам психического здоровья в Белграде, Сербия, где рассказала об украинской программе психического здоровья и влиянии российской агрессии на психическое здоровье украинцев.

Война •   •  10941 просмотра
Первая леди Украины в Сербии приняла участие в Конференции по ментальному здоровью

Мелинда Гейтс объявила о выходе из Фонда Билла и Мелинды Гейтс

Мелинда Гейтс объявила о своем выходе из Фонда Билла и Мелинды Гейтс после того, как получила 12,5 миллиардов долларов на благотворительные цели.

Новости Мира •   •  9454 просмотра
Мелинда Гейтс объявила о выходе из Фонда Билла и Мелинды Гейтс

ГСЧС: с Харьковщины уже эвакуированы более 6700 жителей

Из-за активных боевых действий из приграничных населенных пунктов Харьковской области было эвакуировано более 6 700 жителей, в том числе 535 детей и 128 человек с ограниченными возможностями передвижения.

Общество •   •  10659 просмотра
ГСЧС: с Харьковщины уже эвакуированы более 6700 жителей