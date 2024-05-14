В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

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Ведет голосовой диалог как живой человек: OpenAI представила ChatGPT-4o
OpenAI представляет ChatGPT-4o, новую речевую модель, которая может вести голосовые разговоры в режиме реального времени со средним временем отклика 320 миллисекунд, подобно живому человеку.
Байден подписал закон о запрете импорта российского урана
Байден подписал закон о запрете импорта обогащенного урана из России или российских предприятий.
DeepState обновил карту боевых действий
DeepState сообщил об обновлении карты боевых действий, свидетельствующей о продвижении противника вблизи нескольких населенных пунктов, включая оккупацию села Лукьянское.
Блинкен намерен посетить Украину - Politico
Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе, как сообщают источники издания Politico, хотя точная дата и официальное подтверждение еще не получены.
Иран и Индия заключили 10-летнее портовое соглашение
Индия и Иран подписали 10-летнее соглашение, согласно которому Индия инвестирует 120 миллионов долларов США в оборудование и развитие стратегически важного порта Чабахар в Иране.
Сырский, Ермак и Умеров поговорили с военным руководством США
Высшее военно-политическое руководство Украины обсудило с американскими чиновниками ситуацию на фронте, наступательные попытки России и насущную потребность Украины в ускоренных поставках вооружений.
Первая леди Украины в Сербии приняла участие в Конференции по ментальному здоровью
Первая леди Украины Елена Зеленская открыла конференцию по вопросам психического здоровья в Белграде, Сербия, где рассказала об украинской программе психического здоровья и влиянии российской агрессии на психическое здоровье украинцев.
Мелинда Гейтс объявила о выходе из Фонда Билла и Мелинды Гейтс
Мелинда Гейтс объявила о своем выходе из Фонда Билла и Мелинды Гейтс после того, как получила 12,5 миллиардов долларов на благотворительные цели.
ГСЧС: с Харьковщины уже эвакуированы более 6700 жителей
Из-за активных боевых действий из приграничных населенных пунктов Харьковской области было эвакуировано более 6 700 жителей, в том числе 535 детей и 128 человек с ограниченными возможностями передвижения.