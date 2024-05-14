До Києва прибув старший директор з питань Європи в Раді нацбезпеки США
Київ • УНН
Майкл Карпентер, старший директор з європейських справ Ради національної безпеки США, прибув до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку США Україні проти незаконної агресії Росії.
Старший директор з питань Європи в Раді національної безпеки США Майкл Карпентер прибув з візитом до Києва, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає УНН.
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Рада вітати в Києві старшого директора з питань Європи в Раді національної безпеки США Майкла Карпентера. США підтверджують нашу непохитну підтримку України в її боротьбі проти незаконної агресії Росії
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