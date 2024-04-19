"Каждая минута имеет значение для оказания помощи Украине со стороны США": Бринк отреагировала на удар рф по Днепропетровщине

Посол США в Украине Бриджит Бринк на фоне вражеского удара по Днепропетровщине, который унес жизни 8 человек, заявила, что каждая минута имеет значение для оказания помощи Украине со стороны США. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

россия продолжает свои ужасные нападения на гражданское население в Украине. Сегодня утром ракеты нанесли удар по Днепропетровской области, в результате чего погибло по меньшей мере 8 человек, в том числе двое детей, и десятки получили ранения. Каждый день, каждая минута имеет значение для оказания помощи Украине со стороны США. - написала Бринк.

Напомним

Днепропетровская область в ночь на 19 апреля была атакована российскими войсками, только за утро сбили 9 ракет, еще 2 - ночью, но есть и попадания. Известно о восьми погибших и более 30 раненых.

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