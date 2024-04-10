В Херсонском районе начали возвращать свет после атаки рф

В результате удара РФ по критической инфраструктуре исчезла электроэнергия в Херсонском районе, впрочем абонентов уже начали подключать к сети. Об этом сообщил в среду председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Из-за российского удара по критической инфраструктуре юга страны исчезло электроснабжение в Херсонском районе. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. Они уже начали подключать абонентов к сети - написал Прокудин в Telegram.

Он также призвал жителей не включать сразу все устройства, чтобы не навредить энергосистеме.

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В Херсонской области российские войска обстреляли 15 населенных пунктов, в том числе Херсон, повредив 7 домов, попав в пункт несокрушимости, сотовые вышки, один человек получил ранения.

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