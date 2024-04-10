В Харьковской области и на Криворожье сегодня действуют лимиты на электроэнергию для промышленности - Укрэнерго

Сегодня ограничено потребление электроэнергии для промышленности на Криворожье в Днепропетровской области и в Харьковской области, в Харькове ограничена работа электротранспорта, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"По состоянию на утро действуют лимиты потребления для промышленных потребителей на Криворожье и в Харьковской области. Кроме того, в городе Харьков ограничена работа электротранспорта", - сообщили в компании.

Сообщается, что сегодня утром российские БПЛА и ракеты атаковали энергообъекты в южном регионе. "Повреждено оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго". Аварийно обесточивались потребители в Херсонской и Николаевской областях. На 8:00 энергопитание было восстановлено, но во время следующей воздушной тревоги снова начались отключения", - указали в Укрэнерго.

Аварийные отключения света действуют в Николаевской и Херсонской областях после атаки рф - Укрэнерго

На утро, как указано, по стране обесточены 382 населенных пункта. Из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой, Запорожский, Сумской, Харьковской областях.