В Харьковской области и на Криворожье сегодня действуют лимиты на электроэнергию для промышленности - Укрэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  14799 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  48081 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  112985 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  113795 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  113596 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
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Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113294 просмотра

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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
9 апреля 2024, 06:29  •  110134 просмотра

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  504568 просмотра

В Харьковской области и на Криворожье сегодня действуют лимиты на электроэнергию для промышленности - Укрэнерго

На Криворожье Днепропетровской области и Харьковской областях ограничено потребление электроэнергии для промышленности, а в Харькове ограничена работа электротранспорта.

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В Харьковской области и на Криворожье сегодня действуют лимиты на электроэнергию для промышленности - Укрэнерго

Хотели вывезти из Украины комплектующие к боевым самолетам: в Кропивницком и на Полтавщине задержали двух дельцов

В Кропивницкой и Полтавской областях задержали двух мужчин за попытку незаконного вывоза за границу высокотехнологичного авиационного оборудования, в частности прицельных комплексов и запчастей к боевым самолетам и вертолетам.

Криминал и ЧП •   •  3439 просмотра
Хотели вывезти из Украины комплектующие к боевым самолетам: в Кропивницком и на Полтавщине задержали двух дельцов

российские пропагандисты используют актеров в сюжетах о "сво" - Центр сопротивления

российские пропагандисты нанимают актеров на роль солдат и механиков в фейковых видеороликах о "специальной военной операции" в Украине.

Война •   •  5778 просмотра
российские пропагандисты используют актеров в сюжетах о "сво" - Центр сопротивления

Партизаны разведали базу вмф рф в Кронштадте, где базируются подводные лодки - "АТЕШ"

Украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ" посетили остров Котлин и проверили военную базу российского флота в Кронштадте, где базируются подводные лодки и военные корабли.

Война •   •  5602 просмотра
Партизаны разведали базу вмф рф в Кронштадте, где базируются подводные лодки - "АТЕШ"

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Кабинет министров игнорирует поручение СНБО провести аудит системы блокировки налоговых накладных, а народный депутат Даниил Гетманцев пытается легализовать инструмент блокировки накладных через изменения в Налоговый кодекс.

Экономика •   •  14799 просмотра
Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

На Львовщине правоохранители разоблачили мошенников, которые обворовывали мужчин, предлагая незаконное пересечение границы

На Львовщине ГБР разоблачило организованную преступную группу, которая обманывала мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу, обещая за $15 000 зарегистрировать их в системе "Шлях", а взамен требовала у них $20 000 под угрозой уголовного преследования.

Криминал и ЧП •   •  4547 просмотра
На Львовщине правоохранители разоблачили мошенников, которые обворовывали мужчин, предлагая незаконное пересечение границы

"Ситуация по количественным показателям пересечения границы не меняется": в Госпогранслужбе рассказали, повлияли ли правительственные переговоры на движение на пунктах пропуска

После межправительственной встречи между Украиной и Польшей ситуация на пунктах пропуска на границе не изменилась: три направления остаются заблокированными, а три - разблокированными, сообщил Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины.

Экономика •   •  6635 просмотра
"Ситуация по количественным показателям пересечения границы не меняется": в Госпогранслужбе рассказали, повлияли ли правительственные переговоры на движение на пунктах пропуска

Аварийные отключения света действуют в Николаевской и Херсонской областях после атаки рф - Укрэнерго

В Николаевской и Херсонской областях из-за повреждения электросетей происходят аварийные отключения электроэнергии, продолжаются восстановительные работы.

Общество •   •  8233 просмотра
Аварийные отключения света действуют в Николаевской и Херсонской областях после атаки рф - Укрэнерго

В Донецкой области спецназовцы дроном уничтожили машину из новейшего российского комплекса РЭБ

Украинские спецназовцы с помощью ударного беспилотника уничтожили российскую машину из комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" в Донецкой области.

Война •   •  7039 просмотра
В Донецкой области спецназовцы дроном уничтожили машину из новейшего российского комплекса РЭБ

Враг обстрелял Харьковщину из разных видов оружия, 5 человек пострадали: полиция показала последствия

Пять человек получили ранения в результате российских обстрелов в Харьковской области, в том числе четверо - в результате авиаудара по городу Харьков и один - в результате удара из РСЗО по селу.

Общество •   •  8748 просмотра
Враг обстрелял Харьковщину из разных видов оружия, 5 человек пострадали: полиция показала последствия