В Харьковской области мужчина выпал с третьего этажа ТЦК при попытке побега - центр комплектования

$41.690.06
47.860.04
ukenru
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
07:30 • 4390 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Эксклюзив
06:41 • 13641 просмотра
Ночная атака рф на Одессу: в ГСЧС рассказали, что с отелем "Немо" и дельфинами
Эксклюзив
06:00 • 15052 просмотра
Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи
19 июня, 17:11 • 35565 просмотра
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Эксклюзив
19 июня, 14:14 • 92644 просмотра
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
19 июня, 13:56 • 94207 просмотра
ГОСТ vs ДСТУ: почему переход на современные стандарты в авиации может продлиться до 2030 года
Эксклюзив
19 июня, 13:07 • 90398 просмотра
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
19 июня, 11:44 • 93808 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
19 июня, 10:50 • 169454 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
19 июня, 07:33 • 71793 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
8.9м/с
52%
748мм
Популярные новости
Россия атаковала Одессу и Сумы ударными дронами: в городах возникли пожары19 июня, 22:39 • 16679 просмотра
Ночная атака на Украину: появились кадры последствий ударов по Одессе и Харькову19 июня, 23:45 • 38998 просмотра
Кислица: Если Украина падет, Америка великой не будет20 июня, 01:59 • 20146 просмотра
Сотрудника ТЦК будут судить за внесение ложных данных в реестр "Обериг": подробности дела02:48 • 15723 просмотра
В ISW объяснили, на что делает ставку путин в войне против Украины06:30 • 7112 просмотра
публикации
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС07:30 • 4390 просмотра
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ19 июня, 12:44 • 125360 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА19 июня, 12:22 • 138146 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать19 июня, 10:50 • 169454 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 198332 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Андрей Сибига
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Германия
Реклама
УНН Lite
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони19 июня, 14:51 • 48397 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное19 июня, 12:42 • 71071 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 192527 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 238794 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 225162 просмотра
Актуальное
Ми-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Микоян МиГ-29
Сухой Су-24

В Харьковской области мужчина выпал с третьего этажа ТЦК при попытке побега - центр комплектования

Киев • УНН

 • 338 просмотра

В Харьковской области военнообязанный выпал из окна третьего этажа ТЦК во время попытки побега. Он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

В Харьковской области мужчина выпал с третьего этажа ТЦК при попытке побега - центр комплектования

В Харьковской области военнообязанный мужчина выпал из окна третьего этажа ТЦК во время побега, с травмами его доставили в больницу, сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП в Facebook в пятницу, отметив, что предварительная проверка установила, что со стороны представителей ТЦК "никаких противоправных действий" в отношении мужчины "совершено не было", пишет УНН.

В одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харьковской области в ночное время суток военнообязанный гражданин во время попытки побега по собственной неосторожности выпал из окна третьего этажа административного здания

- сообщили в ТЦК.

В результате падения, как сообщается, гражданин получил телесные повреждения конечностей, ребер и головы. "Пострадавшему немедленно была вызвана бригада экстренной медицинской помощи, которая оперативно доставила его в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

"По результатам предварительной проверки установлено, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было. Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье", - указали в ТЦК.

Так призвали "граждан и представителей средств массовой информации тщательно проверять распространяемую информацию и воздерживаться от распространения непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений".

Сотрудника ТЦК будут судить за внесение ложных данных в реестр "Обериг": подробности дела20.06.25, 05:48 • 15697 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Харьковская область
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9