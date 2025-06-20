В Харьковской области мужчина выпал с третьего этажа ТЦК при попытке побега - центр комплектования

В Харьковской области военнообязанный мужчина выпал из окна третьего этажа ТЦК во время побега, с травмами его доставили в больницу, сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП в Facebook в пятницу, отметив, что предварительная проверка установила, что со стороны представителей ТЦК "никаких противоправных действий" в отношении мужчины "совершено не было", пишет УНН.

В одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харьковской области в ночное время суток военнообязанный гражданин во время попытки побега по собственной неосторожности выпал из окна третьего этажа административного здания - сообщили в ТЦК.

В результате падения, как сообщается, гражданин получил телесные повреждения конечностей, ребер и головы. "Пострадавшему немедленно была вызвана бригада экстренной медицинской помощи, которая оперативно доставила его в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

"По результатам предварительной проверки установлено, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было. Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье", - указали в ТЦК.

Так призвали "граждан и представителей средств массовой информации тщательно проверять распространяемую информацию и воздерживаться от распространения непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений".

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