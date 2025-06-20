На Харківщині чоловік випав з третього поверху ТЦК під час спроби втечі - центр комплектування

У Харківській області військовозобов'язаний чоловік випав з вікна третього поверху ТЦК під час втечі, з травмами його доставили до лікарні, повідомили у Харківському обласному ТЦК та СП у Facebook у п'ятницю, зазначивши, що попередня перевірка встановила, що з боку представників ТЦК "жодних протиправних дій" щодо чоловіка "вчинено не було", пише УНН.

В одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківської області у нічний час доби військовозобов'язаний громадянин під час спроби втечі з власної необережності випав з вікна третього поверху адміністративної будівлі - повідомили у ТЦК.

Внаслідок падіння, за повідомляється, громадянин отримав тілесні ушкодження кінцівок, ребер та голови. "Постраждалому негайно була викликана бригада екстреної медичної допомоги, яка оперативно доставила його до медичного закладу для надання необхідної допомоги", - ідеться у повідомленні.

"За результатами попередньої перевірки встановлено, що з боку представників РТЦК та СП жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було. Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов'язку, поставив під загрозу власне життя та здоров'я", - вказали у ТЦК.

Так закликали "громадян та представників засобів масової інформації ретельно перевіряти поширювану інформацію та утримуватися від розповсюдження неперевірених, викривлених та маніпулятивних повідомлень".

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