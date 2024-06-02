В Харькове в результате удара войск рф погибли по меньшей мере 9 человек, десятки пострадавших-ОВА

Увеличилось количество жертв, погибших в результате удара российской армии по 5-ти этажному жилому дому в городе Харьков. По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, из-за действий ВС рф 9 человек погибли, более 20 пострадали.

детали

г. Харьков, 5-ти этажный жилой дом, аварийно-спасательные работы завершены. Всего обнаружено 7 погибших и отдельные фрагменты человеческих тел (предварительно еще одного человека) переданы работникам полиции для дальнейшего ДНК. Всего за ночь оккупанты убили 9 человек. Пострадали 26 человек - сообщил руководитель Харьковской ОВА.

Напомним

УНН ранее сообщал, что в Харькове нашли тело еще одного погибшего в результате ночного удара войск рф по жилому дому в Новобаварском районе, поисково-спасательная операция все еще продолжается.