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У Харкові внаслідок удару військ рф загинули щонайменше 9 людей, десятки постраждалих – ОВА

У Харкові внаслідок удару військ рф загинули щонайменше 9 людей, десятки постраждалих – ОВА

Київ • УНН

 • 31616 перегляди

У Харкові, в результаті російського удару по 5-поверховому житловому будинку збільшилась кількість жертв. Загинули щонайменше 9 осіб, більше 20 отримали поранення.

Збільшилась кількість жертв, які загинули внаслідок удару російської армії по 5-ти поверховому житловому будинку у місті Харків. За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, через дії зс рф 9 людей загинули, понад 20 постраждали, передає УНН.

Деталі

м. Харків, 5-ти поверховий житловий будинок, аварійно-рятувальні роботи завершені. Всього виявлено 7 загиблих та окремі фрагменти людських тіл (попередньо ще однієї особи) передано працівникам поліції для подальшого ДНК. Всього за ніч окупанти вбили 9 людей. Постраждали 26 осіб

– повідомив керівник харківської ОВА.

Нагадаємо

УНН раніше повідомляв, що у Харкові знайшли тіло ще одного загиблого у результаті нічного удару військ рф по житловому будинку в Новобаварському районі, пошуково-рятувальна операція все ще триває.

Ігор Тележніков

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