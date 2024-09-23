В Харькове слышны взрывы - мэр

Взрывы слышали в Харькове. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

«В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!» - сообщил Терехов.

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