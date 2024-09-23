В Харькове слышны взрывы - мэр
Киев • УНН
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Воздушные силы предупредили о пуске управляемых авиабомб на Харьковщину.
Взрывы слышали в Харькове. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
«В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!» - сообщил Терехов.
В Воздушных силах предупредили о пуске КАБ на Харьковщину.
Армия рф вечером ударила КАБом по поселку на Харьковщине: есть пострадавшие23 сентября 2024, 05:52 • 13126 просмотров