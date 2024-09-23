В Харькове слышны взрывы - мэр

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Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА
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Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский
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Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский

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Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений
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Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений

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В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт
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В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт

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Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ
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Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ

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После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп
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После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп

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НАПК подтвердило, что проводит проверку образа жизни и.о. замглавы ГНС Сокура
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НАПК подтвердило, что проводит проверку образа жизни и.о. замглавы ГНС Сокура

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Время внутренней работы и переосмысления: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 сентября
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Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
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Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
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Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове слышны взрывы - мэр

В Харькове слышны взрывы - мэр

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 14:44  •  9149 просмотра

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Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Воздушные силы предупредили о пуске управляемых авиабомб на Харьковщину.

Взрывы слышали в Харькове. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

«В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!» - сообщил Терехов.

В Воздушных силах предупредили о пуске КАБ на Харьковщину.

Армия рф вечером ударила КАБом по поселку на Харьковщине: есть пострадавшие23 сентября 2024, 05:52 • 13126 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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