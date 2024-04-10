В Харькове прогремел взрыв после предупреждений о вражеских пусках авиабомб

Во время атаки на аэродром в Ейске дроны могли повредить самолет-амфибию - OSINT-расследователь

Во время атаки беспилотника на российский военный аэродром в Ейске были повреждены не только истребители, но и самолет-амфибия Бе-200, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, на которых видно, что у самолета отсутствует часть левого крыла.