Киев • УНН
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о планах внедрения дифференцированной системы воздушных тревог в Харькове. Это позволит нормализовать жизнь горожан, но безопасность остается приоритетом из-за реальной опасности атак.
В Харькове хотят внедрить дифференцированную систему воздушных тревог. Технические возможности это сделать есть. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и добавил, что уже имел разговор с Главкомом Александром Сырским, передает УНН.
«Каждый житель Харькова и области хочет жить без постоянных длительных воздушных тревог, которые могут достигать более 20 часов в сутки. Или хотя бы уменьшить их продолжительность. Но безопасность людей - приоритет.
Имел разговор с Главкомом Александром Сырским по внедрению дифференцированной системы воздушных тревог», - сообщил Синегубов.
По словам председателя ОВА, военному командованию уже предоставили предложения по внедрению этой системы в Харькове.
«Технические возможности это сделать есть. Это бы позволило дать больше возможностей для работы бизнеса и в целом нормализовать жизнь горожан», - добавил Синегубов.
Вместе с тем, председатель ОВА отметил, что все воздушные тревоги на Харьковщине несут реальную опасность для людей.
«Управляемая авиабомба с баллистической траекторией или «Кинжал» с вражеского самолета может достичь цели как и в Липцах, так и в Харькове - заранее нет возможности точно определить место запланированного «прилета». Поэтому Президент Украины Владимир Зеленский во время недавнего визита в Харьковскую область дал задание усиливать защиту неба и привлекать возможности, которые помогут уничтожить источники выходов КАБов», - резюмировал Синегубов.
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