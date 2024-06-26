Полиция в кенийской столице Найроби применила оружие против демонстрантов, которые пытались ворваться в здание парламента. В результате стрельбы погибли по меньшей мере пять человек. Как сообщает Reuters, акции неповиновения вызвал законопроект о повышении налогов, передает УНН.

Детали

Митингующие призвали президента страны Уильяма Руто подать в отставку.

Сам глава государства во время обращения к нации заявил, что обсуждение налоговой реформы "было украдено опасными людьми", а участников протестов назвал "преступниками, которые применили террор против народа, лишь притворяясь мирными".

Журналисты выяснили, что среди демонстрантов была сводная сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума, которая попала под действие слезоточивого газа.

Министр обороны Кении заявил, что армия будет помогать полиции справиться с "чрезвычайной ситуацией в сфере безопасности".

Наводнения в Кении унесли 228 жизней, пока никаких признаков ослабления кризиса