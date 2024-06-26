Киев • УНН
Полиция в Найроби, Кения, применила оружие против протестующих, которые пытались прорваться в парламент, убив по меньшей мере пять человек во время беспорядков, вызванных предложенным законопроектом о повышении налогов. Президент Уильям Руто назвал протестующих "преступниками" и направил армию, чтобы помочь полиции справиться с "чрезвычайной ситуацией в сфере безопасности"
Полиция в кенийской столице Найроби применила оружие против демонстрантов, которые пытались ворваться в здание парламента. В результате стрельбы погибли по меньшей мере пять человек. Как сообщает Reuters, акции неповиновения вызвал законопроект о повышении налогов, передает УНН.
Детали
Митингующие призвали президента страны Уильяма Руто подать в отставку.
Сам глава государства во время обращения к нации заявил, что обсуждение налоговой реформы "было украдено опасными людьми", а участников протестов назвал "преступниками, которые применили террор против народа, лишь притворяясь мирными".
Журналисты выяснили, что среди демонстрантов была сводная сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума, которая попала под действие слезоточивого газа.
Министр обороны Кении заявил, что армия будет помогать полиции справиться с "чрезвычайной ситуацией в сфере безопасности".
Наводнения в Кении унесли 228 жизней, пока никаких признаков ослабления кризиса5 мая 2024, 14:42 • 24714 просмотров