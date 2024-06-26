У Кенії відбулися смертельні протести через законопроект про підвищення податків
Київ • УНН
Поліція в Найробі, Кенія, застосувала зброю проти протестувальників, які намагалися прорватися до парламенту, вбивши щонайменше п'ятьох людей під час заворушень, викликаних запропонованим законопроектом про підвищення податків. Президент Вільям Руто назвав протестувальників "злочинцями" і направив армію, щоб допомогти поліції впоратися з "надзвичайною ситуацією у сфері безпеки"
Поліція у кенійській столиці Найробі застосувала зброю проти демонстрантів, які намагалися увірватися до будівлі парламенту. Внаслідок стрілянини загинули щонайменше п'ятеро людей. Як повідомляє Reuters, акції непокори спричинив законопроєкт щодо підвищення податків, передає УНН.
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Мітингарі закликали президента країни Вільяма Руто подати у відставку.
Сам глава держави під час звернення до нації заявив, що обговорення податкової реформи "було вкрадено небезпечними людьми", а учасників протестів назвав "злочинцями, які застосували терор проти народу, лише прикидаючись мирними".
Журналісти з'ясували, що серед демонстрантів була зведена сестра колишнього президента США Барака Обами Аума, яка потрапила під дію сльозогінного газу.
Міністр оборони Кенії заявив, що армія допомагатиме поліції впоратися з "надзвичайною ситуацією у сфері безпеки".
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