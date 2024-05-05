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Повені в Кенії забрали 228 життів, поки жодних ознак ослаблення кризи

Повені в Кенії забрали 228 життів, поки жодних ознак ослаблення кризи

Київ • УНН

 • 24924 перегляди

Повені в Кенії вже забрали 228 життів, і немає жодних ознак послаблення кризи, оскільки очікується, що сильні дощі триватимуть і в травні, погіршуючи ситуацію.

За даними міністерство внутрішніх справ Кенії, кількість людей, які загинули від повеней та інших наслідків сильних дощів, що обрушилися на східно-африканську країну, зросла до 228, повідомляє Voice of America, передає УНН.

Деталі

Кількість жертв руйнівних повеней у Кенії зросла до 228. За даними місцевої влади та синоптиків, проливні дощі, які протягом останніх тижнів спричинили масштабні повені та зсуви ґрунту по всій Кенії, за прогнозами, продовжаться в травні.

Країна готується до наближення тропічного циклону "Хідайя", який загрожує поглибити кризу.

У зв'язку з тим, що найближчими днями очікується посилення злив і сильного вітру, уряд у неділю закликав громадян бути вкрай обережними і підготуватися до можливої евакуації.

Місцева поліція повідомила, що рівень води продовжує зростати і що головний міст за межами Кісуму на шосе до Найробі затоплений.

"Це серйозна ситуація, і ми не повинні ставитися до неї легковажно", - заявив речник кенійського уряду Ісаак Мваура на брифінгу, присвяченому цій кризі в неділю.

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Довідково

Метеорологічна служба Танзанії заявила, що тропічний циклон "Хідайя", який загрожував принести ще більше лиха, "повністю втратив свою силу" після того, як в суботу обрушився на острів Мафія.

"Таким чином, подальшої загрози тропічного циклону "Хідайя" в нашій країні немає", - йдеться в повідомленні.

Танзанія залишається однією з країн, що найбільше постраждали від повеней, де з початку квітня загинуло 155 осіб.

Нагадаємо

Щонайменше 56 людей загинули, 74 зникли безвісти і понад 69 000 були змушені покинути свої домівки через масові повені, що вразили сотні населених пунктів у південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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