Повені в Кенії забрали 228 життів, поки жодних ознак ослаблення кризи
Київ • УНН
Повені в Кенії вже забрали 228 життів, і немає жодних ознак послаблення кризи, оскільки очікується, що сильні дощі триватимуть і в травні, погіршуючи ситуацію.
За даними міністерство внутрішніх справ Кенії, кількість людей, які загинули від повеней та інших наслідків сильних дощів, що обрушилися на східно-африканську країну, зросла до 228, повідомляє Voice of America, передає УНН.
Деталі
Кількість жертв руйнівних повеней у Кенії зросла до 228. За даними місцевої влади та синоптиків, проливні дощі, які протягом останніх тижнів спричинили масштабні повені та зсуви ґрунту по всій Кенії, за прогнозами, продовжаться в травні.
Країна готується до наближення тропічного циклону "Хідайя", який загрожує поглибити кризу.
У зв'язку з тим, що найближчими днями очікується посилення злив і сильного вітру, уряд у неділю закликав громадян бути вкрай обережними і підготуватися до можливої евакуації.
Місцева поліція повідомила, що рівень води продовжує зростати і що головний міст за межами Кісуму на шосе до Найробі затоплений.
"Це серйозна ситуація, і ми не повинні ставитися до неї легковажно", - заявив речник кенійського уряду Ісаак Мваура на брифінгу, присвяченому цій кризі в неділю.
Довідково
Метеорологічна служба Танзанії заявила, що тропічний циклон "Хідайя", який загрожував принести ще більше лиха, "повністю втратив свою силу" після того, як в суботу обрушився на острів Мафія.
"Таким чином, подальшої загрози тропічного циклону "Хідайя" в нашій країні немає", - йдеться в повідомленні.
Танзанія залишається однією з країн, що найбільше постраждали від повеней, де з початку квітня загинуло 155 осіб.
Нагадаємо
Щонайменше 56 людей загинули, 74 зникли безвісти і понад 69 000 були змушені покинути свої домівки через масові повені, що вразили сотні населених пунктів у південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул.