Наводнения в Кении унесли 228 жизней, пока никаких признаков ослабления кризиса

По данным министерство внутренних дел Кении, количество людей, погибших от наводнений и других последствий сильных дождей, обрушившихся на восточно-африканскую страну, возросло до 228, сообщает Voice of America, передает УНН.

Детали

Количество жертв разрушительных наводнений в Кении возросло до 228. По данным местных властей и синоптиков, проливные дожди, которые в течение последних недель вызвали масштабные наводнения и оползни по всей Кении, по прогнозам, продолжатся в мае.

Страна готовится к приближению тропического циклона "Хидайя", который грозит углубить кризис.

В связи с тем, что в ближайшие дни ожидается усиление ливней и сильного ветра, правительство в воскресенье призвало граждан быть крайне осторожными и подготовиться к возможной эвакуации.

Местная полиция сообщила, что уровень воды продолжает расти и что главный мост за пределами Кисуму на шоссе в Найроби затоплен.

"Это серьезная ситуация, и мы не должны относиться к ней легкомысленно", - заявил представитель кенийского правительства Исаак Мваура на брифинге, посвященном этому кризису в воскресенье.

Справочно

Метеорологическая служба Танзании заявила, что тропический циклон "Хидайя", который угрожал принести еще больше бедствий, "полностью потерял свою силу" после того, как в субботу обрушился на остров Мафия.

"Таким образом, дальнейшей угрозы тропического циклона „Хидайя" в нашей стране нет", - говорится в сообщении.

Танзания остается одной из стран, наиболее пострадавших от наводнений, где с начала апреля погибло 155 человек.

Напомним,

По меньшей мере 56 человек погибли, 74 пропали без вести и более 69 000 были вынуждены покинуть свои дома из-за массовых наводнений, поразивших сотни населенных пунктов в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.