В июне в Киеве планируют провести украинско-польский Форум восстановления Украины

В июне в Киеве планируется проведение третьего украинско-польского Форума восстановления Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Миненреинтеграции.

Детали

На июнь планируется третий Форум восстановления Украины и ознакомительные визиты польских инвесторов в украинские профильные организации и предприятия.

Сейчас зарегистрировались более 80 человек с польской стороны, которые планируют посетить этот Форум в Киеве.

На форуме планируется обсуждение таких тем как системные измерения евроинтеграции, восстановление Украины, восстановление инфраструктуры и привлечение финансовых инструментов для начала восстановления.

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