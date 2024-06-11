У червні в Києві планують провести українсько-польський Форум відбудови України
Київ • УНН
У червні в Києві планується проведення третього українсько-польського Форуму, присвяченого відновленню України, інфраструктури та залученню фінансової допомоги, в якому візьмуть участь понад 80 польських учасників.
У червні в Києві планується проведення третього українсько-польського Форуму відбудови України. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міненреінтеграції.
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На червень планується Третій Форум відбудови України та ознайомчі візити польських інвесторів до українських профільних організацій та підприємств.
Наразі зареєструвалися понад 80 осіб із польської сторони, які планують відвідати цей Форум у Києві.
На Форумі планується обговорення таких тем як системні виміри євроінтеграції, відбудова України, відновлення інфраструктури та залучення фінансових інструментів для початку відбудови.
Кабмін виділить понад 7 млрд гривень на відбудову української енергосистеми - Шмигаль 10.05.24, 15:14 • 20406 переглядiв