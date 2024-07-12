В пятницу, 12 июля, в Ирпене Киевской области ввели временные графики ограничения водоснабжения из-за долговременных отключений электричества и чрезмерного полива. Об этом заявил городской голова Ирпеня Александр Маркушин, передает УНН.

Детали

Из-за длительных отключений электричества и чрезмерного полива имеем критическое падение давления в сети водоснабжения. Чтобы стабилизировать ситуацию вводим временные графики ограничения водоснабжения - объяснил городской голова города.

По его словам график по городу на 12 июля следующий:

с 17:00 до 22:00 - вода будет иметь достаточное давление;

с 22:00 - вода будет подаваться с заниженным давлением (на верхних этажах возможно ее полное отсутствие) - чтобы успеть наполнить резервуары на следующие сутки.

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Маркушин рассказал, что на балансе "Ирпеньводоканала" находятся сотни объектов. Критическая инфраструктура водоканала, которая отвечает за подачу воды в водопроводную сеть города, имеет мощные генераторы и работает бесперебойно.

Но обеспечить генераторами все отключенные скважины (их 60), и главное контролировать их работу - задача практически неподъемная для наших ресурсов - объясняет Маркушин.

Он отметил, что сейчас из-за жары это насущная проблема во многих общинах Украины, из-за чего столица вдвое уменьшила подачу воды в Ирпень.

Наши коммунальные службы в экстренном режиме всю неделю. Переподключаем питание, объединяем подачу электроэнергии к нескольким скважинам одновременно. Но для полного возвращения давления нужна работа одновременно всех скважин и дополнительные средства на топливо для генераторов - выделение этих средств предусмотрено уже на следующей сессии - подытожил городской голова города.

Напомним

В субботу, 13 июля, стабилизационные отключения будут происходить в течение дня во всех регионах Украины, с большими отключениями в часы пик. В этот период из-за высокого потребления электроэнергии одновременно будут отключаться несколько очередей пользователей.