В связи с длительными перебоями в электроснабжении и чрезмерными поливами, которые привели к критическому падению давления в водопроводной сети, в Ирпене Киевской области были введены временные графики ограничения водоснабжения.
В пятницу, 12 июля, в Ирпене Киевской области ввели временные графики ограничения водоснабжения из-за долговременных отключений электричества и чрезмерного полива. Об этом заявил городской голова Ирпеня Александр Маркушин, передает УНН.
Детали
Из-за длительных отключений электричества и чрезмерного полива имеем критическое падение давления в сети водоснабжения. Чтобы стабилизировать ситуацию вводим временные графики ограничения водоснабжения
По его словам график по городу на 12 июля следующий:
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Маркушин рассказал, что на балансе "Ирпеньводоканала" находятся сотни объектов. Критическая инфраструктура водоканала, которая отвечает за подачу воды в водопроводную сеть города, имеет мощные генераторы и работает бесперебойно.
Но обеспечить генераторами все отключенные скважины (их 60), и главное контролировать их работу - задача практически неподъемная для наших ресурсов
Он отметил, что сейчас из-за жары это насущная проблема во многих общинах Украины, из-за чего столица вдвое уменьшила подачу воды в Ирпень.
Наши коммунальные службы в экстренном режиме всю неделю. Переподключаем питание, объединяем подачу электроэнергии к нескольким скважинам одновременно. Но для полного возвращения давления нужна работа одновременно всех скважин и дополнительные средства на топливо для генераторов - выделение этих средств предусмотрено уже на следующей сессии
Напомним
В субботу, 13 июля, стабилизационные отключения будут происходить в течение дня во всех регионах Украины, с большими отключениями в часы пик. В этот период из-за высокого потребления электроэнергии одновременно будут отключаться несколько очередей пользователей.