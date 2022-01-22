В Индии умершей обезьяне соорудили мавзолей и устроили траурное шествие
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Индии в селе Далупура, штате Мадхья-Прадеш люди в честь обезьяны, которая замерзла от холода организовали наземный мавзолей, торжественное захоронение и траурную ходу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NdTv.
Детали
Местные жители постоянно подкармливали обезьяну и даже считали ее священной, потому что она напоминала индуистское божество Ханумана. Однако, к концу прошлого года животное оказалось в поселке замерзшим.
Животное пытались спасти благодаря теплой одежде и усилиям ветеринаров, но смерть наступила из-за переохлаждения.
Люди решили почтить память обезьяны, а потому организовали торжественные похороны, кремацию, наземный мавзолей, пение гимна и застолье на 1,5 тыс человек.
“В нашем селе есть обычай, что если здесь умирает обезьяна, то все жители собираются, чтобы совершить погребальные обряды, как для человека”, — заявляют местные жители.
Место проведения обряда также посетили жители близлежащих поселков региона. Некоторым из них пришлось добираться из мест, расположенных на расстоянии более 50 км. Из-за огромного количества людей организаторы этого события разместили огромную палатку среди поля.
The residents of Dalupura village in Rajgarh district first held the funeral rites of a langur that died of the cold on 29th December with the chanting of hymns, now hosted a mass feast for more then 1,500 people as part of funerary rituals.pic.twitter.com/aLSOPMqOG6— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary)January 11, 2022