В Индии умершей обезьяне соорудили мавзолей и устроили траурное шествие

Детали

Местные жители постоянно подкармливали обезьяну и даже считали ее священной, потому что она напоминала индуистское божество Ханумана. Однако, к концу прошлого года животное оказалось в поселке замерзшим.

Животное пытались спасти благодаря теплой одежде и усилиям ветеринаров, но смерть наступила из-за переохлаждения.

Люди решили почтить память обезьяны, а потому организовали торжественные похороны, кремацию, наземный мавзолей, пение гимна и застолье на 1,5 тыс человек.

“В нашем селе есть обычай, что если здесь умирает обезьяна, то все жители собираются, чтобы совершить погребальные обряды, как для человека”, — заявляют местные жители.

Место проведения обряда также посетили жители близлежащих поселков региона. Некоторым из них пришлось добираться из мест, расположенных на расстоянии более 50 км. Из-за огромного количества людей организаторы этого события разместили огромную палатку среди поля.

The residents of Dalupura village in Rajgarh district first held the funeral rites of a langur that died of the cold on 29th December with the chanting of hymns, now hosted a mass feast for more then 1,500 people as part of funerary rituals.pic.twitter.com/aLSOPMqOG6

