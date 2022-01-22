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Шахед-136

В Індії померлій мавпі спорудили мавзолей та влаштували траурну ходу

В Індії померлій мавпі спорудили мавзолей та влаштували траурну ходу

Київ • УНН

 • 26729 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. В Індії у селі Далупура, штаті Мадхья-Прадеш люди на честь мавпи, яка замерзла від холоду організували наземний мавзолей, урочисте поховання та траурну ходу. Про це повідомляє УНН з посиланням на NdTv.

Деталі

Місцеві жителі постійно підгодовували мавпу та навіть вважали її священною, бо вона нагадувала індуїстське божество Ханумана. Однак, під кінець минулого року тварина опинилася у селищі замерзлою.

Тварину намагалися врятувати завдяки теплому одягу та зусиллям ветеринарів, але смерть настала через переохолодження.

Люди вирішили вшанувати пам’ять мавпи, а тому організували урочистий похорон, кремацію, наземний мавзолей, спів гімну та застілля на 1,5 тис людей.

“У нашому селі є звичай, що якщо тут вмирає мавпа, то всі жителі збираються, щоб здійснити похоронні обряди, як для людини”, — заявляють місцеві жителі.

Місце проведення обряду також відвідали мешканці довколишніх селищ регіону. Деяким із них довелося добиратися з місць, розташованих на відстані понад 50 км. Через величезну кількість людей організатори цієї події розмістили величезний намет серед поля.

The residents of Dalupura village in Rajgarh district first held the funeral rites of a langur that died of the cold on 29th December with the chanting of hymns, now hosted a mass feast for more then 1,500 people as part of funerary rituals. pic.twitter.com/aLSOPMqOG6

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) January 11, 2022

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