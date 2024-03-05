В ГСЧС рассказали об интеграции в Механизм гражданской защиты Европейского Союза.
Киев • УНН
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям продолжает интеграцию в Механизм гражданской защиты ЕС, обсуждая потребности Украины в гуманитарном разминировании и сотрудничество с европейскими организациями в рамках Механизма.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям продолжает интеграцию в Механизм гражданской защиты Европейского Союза. О том как это происходит рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
По данным ведомства недавно состоялась встреча заместителя Председателя ГСЧС Украины Владимира Демчука и Директора по вопросам Соседства, Ближнего Востока, Юго-западной и Центральной Азии Генерального Директората Еврокомиссии по вопросам гражданской защиты и операций гуманитарной помощи (ECHO) Андреаса Папаконстантину.
Они говорили о потребностях Украины в гуманитарном разминировании, а также коснулись вопроса взаимодействия и сотрудничества с европейскими гуманитарными организациями.
Отмечается, что Владимир Демчук отметил важную координирующую роль Механизма гражданской защиты Европейского Союза в процессе оказания гуманитарной помощи Украине, которая поступала и продолжает поступать от стран-членов ЕС, а также других государств в логистические хабы.
Особое внимание участники уделили именно вопросу разминирования деоккупированных территорий и направлений развития гуманитарного разминирования в системе ГСЧС.
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В ГСЧС рассказали об интеграции в Механизм гражданской защиты Европейского Союза.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям продолжает интеграцию в Механизм гражданской защиты ЕС, обсуждая потребности Украины в гуманитарном разминировании и сотрудничество с европейскими организациями в рамках Механизма.
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