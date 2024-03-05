В ГСЧС рассказали об интеграции в Механизм гражданской защиты Европейского Союза.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям продолжает интеграцию в Механизм гражданской защиты Европейского Союза. О том как это происходит рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

По данным ведомства недавно состоялась встреча заместителя Председателя ГСЧС Украины Владимира Демчука и Директора по вопросам Соседства, Ближнего Востока, Юго-западной и Центральной Азии Генерального Директората Еврокомиссии по вопросам гражданской защиты и операций гуманитарной помощи (ECHO) Андреаса Папаконстантину.

Они говорили о потребностях Украины в гуманитарном разминировании, а также коснулись вопроса взаимодействия и сотрудничества с европейскими гуманитарными организациями.

Отмечается, что Владимир Демчук отметил важную координирующую роль Механизма гражданской защиты Европейского Союза в процессе оказания гуманитарной помощи Украине, которая поступала и продолжает поступать от стран-членов ЕС, а также других государств в логистические хабы.

Особое внимание участники уделили именно вопросу разминирования деоккупированных территорий и направлений развития гуманитарного разминирования в системе ГСЧС.

Украина и Словения планируют ратифицировать Соглашение о донации средств на разминирование