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В ГСЧС рассказали об интеграции в Механизм гражданской защиты Европейского Союза.

В ГСЧС рассказали об интеграции в Механизм гражданской защиты Европейского Союза.

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 19:10  •  10922 просмотра

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям продолжает интеграцию в Механизм гражданской защиты ЕС, обсуждая потребности Украины в гуманитарном разминировании и сотрудничество с европейскими организациями в рамках Механизма.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям продолжает интеграцию в Механизм гражданской защиты Европейского Союза. О том как это происходит рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

По данным ведомства недавно состоялась встреча  заместителя Председателя ГСЧС Украины Владимира Демчука и Директора по вопросам Соседства, Ближнего Востока, Юго-западной и Центральной Азии Генерального Директората Еврокомиссии по вопросам гражданской защиты и операций гуманитарной помощи (ECHO) Андреаса Папаконстантину.

Они говорили о потребностях Украины в гуманитарном разминировании, а также коснулись вопроса взаимодействия и сотрудничества с европейскими гуманитарными организациями.

Отмечается, что Владимир Демчук отметил важную координирующую роль Механизма гражданской защиты Европейского Союза в процессе оказания гуманитарной помощи Украине, которая поступала и продолжает поступать от стран-членов ЕС, а также других государств в логистические хабы.

Особое внимание участники уделили именно вопросу разминирования деоккупированных территорий и направлений развития гуманитарного разминирования в системе ГСЧС.

Украина и Словения планируют ратифицировать Соглашение о донации средств на разминирование4 марта 2024, 17:26 • 28211 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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В ГСЧС рассказали об интеграции в Механизм гражданской защиты Европейского Союза.

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