У ДСНС розповіли про інтеграцію в Механізм цивільного захисту Європейського Союзу.
Київ • УНН
Державна служба України з надзвичайних ситуацій продовжує інтеграцію до Механізму цивільного захисту ЄС, обговорюючи потреби України в гуманітарному розмінуванні та співпрацю з європейськими організаціями в рамках Механізму.
Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжує інтеграцію в Механізм цивільного захисту Європейського Союзу. Про те як це відбувається розповіли у пресслужбі ДСНС України, передає УНН.
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За даними відомства нещодавно відбулась зустріч заступника Голови ДСНС України Володимира Демчука та Директора з питань Сусідства, Близького Сходу, Південно-західної і Центральної Азії Генерального Директорату Єврокомісії з питань цивільного захисту та операцій гуманітарної допомоги (ECHO) Андреаса Папаконстантину.
Вони говорили про потреби України у гуманітарному розмінуванні, а також торкнулись питання взаємодії та співпраці з європейськими гуманітарними організаціями.
Зазначається, що Володимир Демчук відзначив важливу координуючу роль Механізму цивільного захисту Європейського Союзу в процесі надання гуманітарної допомоги Україні, що надходила та продовжує надходити від країн-членів ЄС, а також інших держав у логістичні хаби.
Окрему увагу учасники приділили саме питанню розмінуванню деокупованих територій та напрямків розвитку гуманітарного розмінування в системі ДСНС.
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