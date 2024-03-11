В госдуму рф внесли законопроект о признании недействительной передачу Крыма Украинской ССР
Киев • УНН
В государственную думу россии внесен законопроект о признании недействительным решения 1954 года о передаче Крыма от рфср к Украине.
В госдуму страны-агрессора внесен законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма Украине в 1954 году. Текст под названием "О признании недействительным решения 1954 года о передаче Крымской области в состав УССР" опубликован в электронной базе законодательного органа власти рф, передает УНН, со ссылкой на росСМИ.
Детали
В государственную думу России внесен законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР. Соответствующий документ опубликован в электронной базе российского парламента. 11 марта документ был зарегистрирован в госдуме и отправлен на рассмотрение спикеру Вячеславу Власину.
Дополнение
В его тексте говорится о том, что "решение, принятое в 1954 году нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и СССР, не соответствует принципам правового государства и международного права",
Также в пояснительной записке говорится об "очистке правового наследия" рф, как правопреемника СССР от актов, которые не имели оснований, а также об "огромном вреде суверенным правам" рф.
Справка
Украинский полуостров был оккупирован в 2014 году. Российская оккупация началась с того, что в ночь с 26 на 27 февраля спецназовцы рф захватили и блокировали Верховную Раду Крыма и Совет Министров Крыма. При поддержке военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, которых позже назвали "зелеными человечками", группа представителей так называемого ополчения Крыма захватили другие административные здания, аэропорты в Симферополе и Севастополе, учреждения связи и другие важные объекты.
26 февраля 2014 года стал и первым днем сопротивления Крыма российской оккупации, - к стенам Верховной Рады АРК со всех уголков полуострова приехали тысячи людей с украинскими и крымскотатарскими флагами, чтобы защитить территориальную целостность своей страны. Они скандировали: "Крым - это Украина!".
16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали незаконное голосование и начало временной оккупации Крыма.
Напомним,
Радиолокационную систему 9С19 "Имбирь", которая собирает данные о воздушных целях и передает их на командные пункты войск ПВО российской армии, обнаружили участники партизанского движения "АТЕШ" в оккупированном Джанкое.
Активисты партизанского движения "Желтая лента" в Крыму сожгли в Симферополе агитационные материалы российских оккупантов, заявив, что выборов не будет, а будет суд и Гаага.
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