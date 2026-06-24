В Глухове российские дроны атаковали хлебокомбинат

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В Сумской области российские войска дронами атаковали хлебокомбинат в Глухове во время загрузки продукции, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях, пишет УНН.

Глухов. Ночью россияне атаковали местный хлебокомбинат. Два вражеских беспилотника попали по территории предприятия именно во время загрузки готовой продукции - написал Григоров.

По его словам, "к счастью, люди не пострадали".

Повреждены здание хлебокомбината и транспорт, добавил он.

"Россия в очередной раз бьет по гражданским предприятиям и транспорту, который обеспечивает людей продуктами и поддерживает жизнедеятельность общин. Это сознательные удары по мирной жизни", - подчеркнул Григоров.

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