В Глухове российские дроны атаковали хлебокомбинат
Киев • УНН
Ночью два вражеских беспилотника попали по территории хлебокомбината в Глухове. Повреждены здание и транспорт, люди не пострадали.
В Сумской области российские войска дронами атаковали хлебокомбинат в Глухове во время загрузки продукции, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях, пишет УНН.
Глухов. Ночью россияне атаковали местный хлебокомбинат. Два вражеских беспилотника попали по территории предприятия именно во время загрузки готовой продукции
По его словам, "к счастью, люди не пострадали".
Повреждены здание хлебокомбината и транспорт, добавил он.
"Россия в очередной раз бьет по гражданским предприятиям и транспорту, который обеспечивает людей продуктами и поддерживает жизнедеятельность общин. Это сознательные удары по мирной жизни", - подчеркнул Григоров.
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