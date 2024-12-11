Прокуроры обвиняют гражданина рф в том, что он нанес ножевые ранения двум украинцам на улице во время спора о войне в Украине.

Передает УНН со ссылкой на Вild и Süddeutsche Zeitung.

Детали

Более полугода назад в городе Мурнау (Баварский Оберланд) двое украинцев были зарезаны возле торгового центра. Убитые были военнослужащими, которые проходили реабилитацию в местной клинике после ранения. После трагического инцидента окружной суд Мюнхена утвердил обвинение против россиянина - по подозрению в убийстве.

Прокуратура Мюнхена обвиняет подсудимого - гражданина России - в убийстве ножом двух украинских военных-инвалидов в Мурнау в апреле 2024 года после спора о ситуации в Украине - передает Вild.

Что известно о подсудимом

В убийстве украинцев обвиняется 57-летний мужчина, Юрий Дж., который уже несколько раз появлялся в полиции; он жил в Германии с начала 1990-х годов.

По данным прокуратуры, подозреваемый гражданин рф нанес ножевые ранения двум солдатам в возрасте 23 и 36 лет, которые были прооперированы по поводу военных травм в клинике Мурнау, расположенной неподалеку от торгового центра.

57-летний россиянин был знаком со следующими жертвами из нескольких предыдущих встреч в Мурнау.

Обвиняемый "сторонник русского национализма", передают СМИ.

Согласно расследованию полиции и прокуратуры, он и его предполагаемые жертвы также выпивали вместе в тот субботний день в конце апреля, прежде чем они начали спорить о войне в Украине.

россиянин, который был по меньшей мере пьян, принес из соседней квартиры нож и внезапно ударил им своих жертв, которые также находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. - пишет sueddeutsche.

Подозреваемый в совершении преступления Юрий Дж. после невероятно жестокого поступка сбежал в своей соседней квартире - и оставил кровавый след на всем пути к своей квартире.

Сначала следователи не предполагали, что преступление имело политическую подоплеку. Однако, поскольку они не могли с уверенностью исключить это, за дело взялась прокуратура годаратура Мюнхена.

Точнее: Баварское главное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом, пишет Вild.

Напомним,

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