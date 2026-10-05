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The New York Times

В ФСБ РФ решили экономить на форме для военнослужащих из-за нехватки бюджетных средств

Киев • УНН

 • 1270 просмотра

ФСБ РФ планирует ограничить выдачу парадной формы военнослужащим для экономии бюджета. Часть женской одежды будут выдавать один раз в пять лет.

В ФСБ РФ решили экономить на форме для военнослужащих из-за нехватки бюджетных средств

ФСБ России предложила сократить выдачу отдельных элементов военной формы, объяснив это необходимостью "оптимизировать расходы бюджетных средств". Изменения коснутся парадной одежды, а для женщин-военнослужащих часть формы предлагают выдавать лишь раз в 5 лет, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

ФСБ подготовила два проекта с изменениями норм обеспечения военнослужащих. В частности, парадные фуражки, шерстяные кители, белые рубашки и часть аксессуаров планируют оставить преимущественно для контрактников и офицеров.

Для военнослужащих срочной службы возможности получить отдельные элементы парадной формы существенно ограничат. В Росгвардии исключение планируют сделать для военнослужащих роты почётного караула.

Некоторые вещи будут выдавать раз в 5 лет

Женщины-военнослужащие ФСБ, Службы внешней разведки и Главного управления специальных программ смогут дополнительно получать по 1 шерстяной пилотке, юбке и жакету лишь раз в 5 лет.

Денежную компенсацию вместо этих вещей не предусматривают, а их выдачу будет определять руководство соответствующих ведомств.

Депутат Госдумы Анатолий Выборный объяснил изменения "рациональным использованием бюджетных средств", отметив, что парадную форму используют редко, тогда как для военнослужащих срочной службы практичнее полевая.

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Степан Гафтко

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