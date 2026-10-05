У фсб рф вирішили економити на формі для військових через нестачу бюджетних коштів

фсб росії запропонувала скоротити видачу окремих елементів військової форми, пояснивши це необхідністю "оптимізувати витрати бюджетних коштів". Зміни торкнуться парадного одягу, а для жінок-військовослужбовиць частину форми пропонують видавати лише раз на 5 років, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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фсб підготувала два проєкти зі змінами норм забезпечення військовослужбовців. Зокрема, парадні кашкети, вовняні кітелі, білі сорочки та частину аксесуарів планують залишити переважно для контрактників та офіцерів.

Для строковиків можливості отримати окремі елементи парадної форми суттєво обмежать. У росгвардії виняток планують зробити для військовослужбовців роти почесної варти.

Деякі речі видаватимуть раз на 5 років

Жінки-військовослужбовиці фсб, Служби зовнішньої розвідки та Головного управління спеціальних програм зможуть додатково отримувати по 1 вовняній пілотці, спідниці та жакету лише раз на 5 років.

Грошової компенсації замість цих речей не передбачають, а їхню видачу визначатиме керівництво відповідних відомств.

Депутат держдуми анатолій виборний пояснив зміни "раціональним використанням бюджетних коштів", зазначивши, що парадну форму використовують рідко, тоді як для строковиків практичнішою є польова.

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