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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области задержали женщину, которая "сдавала" рф данные о позициях ВСУ на Покровском направлении

В Донецкой области задержали женщину, которая "сдавала" рф данные о позициях ВСУ на Покровском направлении

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 13:34  •  10539 просмотра

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В Донецкой области задержана женщина, которая собирала разведданные для РФ о расположении украинских войск. Ей грозит до 8 лет заключения за несанкционированное распространение информации о ВСУ.

В Донецкой области задержали еще одну информаторку военной разведки рф. Злоумышленница передавала агрессору локации оборонительных линий подразделений ВСУ на Покровском направлении. Об этом заявила Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что для содержания разведданных,  российская спецслужба дистанционно привлекла свою информаторку - жительницу города Новогродовка.

Задержанная  обходила территорию прифронтовой общины, где фиксировала места базирования украинских защитников.

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Также фигурантка "втемную" выспрашивала нужную ей информацию во время бытовых разговоров с жителями близлежащих поселков.

Контрразведка Службы безопасности своевременно разоблачила вражескую информаторку, задокументировала ее преступные действия и задержала в собственном доме. Одновременно проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций ВСУ.

Во время обысков в доме задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы

- подытожили в СБУ. 

Дополнение

Правоохранители добавляют, что больше всего врага интересовали координаты укрепрайонов и боевых позиций артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

Разведывательные сведения нужны были рашистам для подготовки боевых операций с целью прорыва обороны украинских войск на самом горячем направлении фронта.

Напомним

СБУ задержала местного жителя, который передавал российской разведке данные о позициях ВСУ в Покровском районе. Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности и назначил 13 лет заключения с конфискацией имущества.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаКриминал и ЧП
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