Киев • УНН
россияне обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области, повредив инфраструктуру, жилые дома и промышленные объекты, один человек получил ранения, а еще 116 человек были эвакуированы с линии фронта.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли три района в Донецкой области, повредив инфраструктуру, жилые дома и промышленные объекты, один человек получил ранения, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 116 человек, в том числе 24 ребенка
Детали
Как отметил Филашкин, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 12 июня такова:
На оккупированной Луганщине россияне возобновили облавы на мужчин12 июня 2024, 06:34 • 33747 просмотров