Российские войска за прошедшие сутки обстреляли три района в Донецкой области, повредив инфраструктуру, жилые дома и промышленные объекты, один человек получил ранения, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 116 человек, в том числе 24 ребенка - сообщил Филашкин в Telegram.

Детали

Как отметил Филашкин, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 12 июня такова:

Покровский район. В Кураховской громаде повреждены 4 двухэтажки в Горняке, 6 частных домов в Кураховке и промзона в Курахово.

Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Терны и Ямполовка. В Николаевской громаде поврежден инфраструктурный объект. В Константиновке ранен человек, повреждены 2 многоэтажки. В Ильиновской громаде обстреляны окрестности Долгой Балки.

Бахмутский район. В Торецке повреждены 3 инфраструктурных объекта, в Северном - 14 частных домов. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома и 2 промышленных сооружения. В Северске повреждены 6 домов.

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