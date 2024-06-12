На Донеччині ворог 15 разів обстріляв населені пункти: є поранений, пошкоджено інфраструктуру
Київ • УНН
росіяни обстріляли кілька населених пунктів у Донецькій області, пошкодивши інфраструктуру, житлові будинки та промислові об'єкти, одна людина отримала поранення, а ще 116 осіб були евакуйовані з лінії фронту.
Російські війська минулої доби обстріляли три райони у Донецькій області, пошкодивши інфраструктуру, житлові будинки та промислові об'єкти, одна людина отримала поранення, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 116 людей, у тому числі 24 дитини
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Як зазначив Філашкін, оперативна ситуація по області станом на ранок 12 червня така:
- Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено 4 двоповерхівки у Гірнику, 6 приватних будинків у Курахівці та промзона у Кураховому.
- Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки. В Іллінівській громаді обстріляні околиці Довгої Балки.
- Бахмутський район. У Торецьку пошкоджені 3 інфраструктурні об'єкти, у Північному - 14 приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 промислові споруди. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
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