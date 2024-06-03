В Донецкой области без вести пропал журналист и военный Александр Петраковский: что известно

На фронте в Часовом Яру, что в Донецкой области, пропал без вести журналист, а ныне командир механизированной роты, младший лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Петраковский. Об этом стало известно от сослуживцев и родных Александра, передает УНН со ссылкой на "Украинские новости".

Как сообщило родным Александра командование воинской части, он исчез 30 мая во время боевого столкновения с врагом.

Официально Александр считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

"Известить родных... о том, что командир механизированной роты воинской части А42... младший лейтенант Петраковский Александр Викторович, 1977 г. р., верный военной присяге, проявив стойкость и мужество во время боевого столкновения с врагом вблизи г. Часов Яр Бахмутского района Донецкой области 30.05.2024 года, без вести пропал при особых обстоятельствах во время выполнения воинских обязанностей", – говорится в извещении командования воинской части родным воина.

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По данным медиа, Александр не вернулся с боевого задания, о чем стало известно от его сослуживцев и родных.

"В последний бой пошел во главе группы. Позицию заняли быстро. Увы, ненадолго... В блиндаж прилетела мина. Больше из него никто не вышел. Искали раненых коптером. Наши дважды ходили забирать тела, но безуспешно. Позиция сейчас под врагом", - сообщили боевые побратимы нашего коллеги.

Добавим

Александр Петраковский пошел в ТРО защищать родной Ирпень с первых дней полномасштабного вторжения.

После освобождения города награжден знаком отличия "За заслуги перед городом Ирпень", позже – орденом" За мужество " III степени.

За два года войны прошел путь от старшего сержанта до младшего лейтенанта ВСУ. Более года руководил механизированной ротой.