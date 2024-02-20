В Донецке новый "хлопок": виднеется дым в районе здания так называемого "правительства днр"
Киев • УНН
В районе здания так называемого "правительства днр" в Донецке поднялся дым после сегодняшнего обстрела.
Сегодня в оккупированном Донецке сообщают о новом обстреле центра города. Сейчас виднеется дым в районе здания так называемого "правительства" "днр", пишут местные паблики, информирует УНН.
Детали
Как отмечают в местных пабликах, в Донецке сегодня работала вражеская ПВО. Впрочем есть "прилет" в районе площади ленина.
После обстрела поднимается дым в районе здания оккупантов - так называемого "дома правительства днр".
Один из боеприпасов упал возле библиотеки имени Крупской, образовав большую воронку.
Также пожар после обстрела начался в красногвардейском районе оккупированной Макеевки.
Дополнение
19 февраля в оккупированной Макеевке Донецкой области после сообщений о взрывах горела нефтебаза.
В Донецке новый "хлопок": виднеется дым в районе здания так называемого "правительства днр"
В районе здания так называемого "правительства днр" в Донецке поднялся дым после сегодняшнего обстрела.
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