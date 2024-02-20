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В Донецке новый "хлопок": виднеется дым в районе здания так называемого "правительства днр"

В Донецке новый "хлопок": виднеется дым в районе здания так называемого "правительства днр"

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 12:17  •  4484 просмотра

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В районе здания так называемого "правительства днр" в Донецке поднялся дым после сегодняшнего обстрела.

Сегодня в оккупированном Донецке сообщают о новом обстреле центра города. Сейчас виднеется дым в районе здания так называемого "правительства" "днр", пишут местные паблики, информирует УНН.   

Детали

Как отмечают в местных пабликах, в  Донецке сегодня работала вражеская ПВО. Впрочем есть "прилет" в районе площади ленина.

После обстрела поднимается дым в районе здания оккупантов - так называемого  "дома правительства днр".

Один из боеприпасов  упал возле библиотеки имени Крупской, образовав большую воронку. 

Также пожар после обстрела начался в красногвардейском районе оккупированной Макеевки. 

Дополнение 

19 февраля в оккупированной Макеевке Донецкой области после сообщений о взрывах горела нефтебаза.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
makeevkaМакеевка
donetskДонецк
У Донецьку нова "бавовна": видніється дим в районі будівлі так званого "уряду днр"
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