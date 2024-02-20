В Донецке новый "хлопок": виднеется дым в районе здания так называемого "правительства днр"

Сегодня в оккупированном Донецке сообщают о новом обстреле центра города. Сейчас виднеется дым в районе здания так называемого "правительства" "днр", пишут местные паблики, информирует УНН.

Детали

Как отмечают в местных пабликах, в Донецке сегодня работала вражеская ПВО. Впрочем есть "прилет" в районе площади ленина.

После обстрела поднимается дым в районе здания оккупантов - так называемого "дома правительства днр".

Один из боеприпасов упал возле библиотеки имени Крупской, образовав большую воронку.

Также пожар после обстрела начался в красногвардейском районе оккупированной Макеевки.

Дополнение

19 февраля в оккупированной Макеевке Донецкой области после сообщений о взрывах горела нефтебаза.