У Донецьку нова "бавовна": видніється дим в районі будівлі так званого "уряду днр"
Київ • УНН
В районі будівлі так званого "уряду днр" в Донецьку піднявся дим після сьогоднішнього обстрілу.
Сьогодні в окупованому Донецьку повідомляють про новий обстріл центру міста. Наразі видніється дим в районі будівлі так званого "уряду" "днр", пишуть місцеві пабліки, інформує УНН.
Деталі
Як зазначають у місцевих пабліках, у Донецьку сьогодні працювала ворожа ППО. Втім є "приліт" в районі площі леніна.
Після обстрілу піднімається дим в районі будівлі окупантів - так званого "будинку уряду днр".
Один із боєприпасів упав біля бібліотеки імені Крупської, утворивши велику вирву.
Також пожежа після обстрілу розпочалася у червоногвардійському районі окупованої Макіївки.
Доповнення
19 лютого в окупованій Макіївці Донецької області після повідомлень про вибухи палала нафтобаза.