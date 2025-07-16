В Доброполье число пострадавших возросло до 27 - ОВА
Киев • УНН
В Доброполье Донецкой области в результате российского удара по торговому центру погибли два человека, 27 получили ранения. Повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры и 8 автомобилей.
В Доброполье в результате российского удара по торговому центру погибли два человека, еще 27 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Известно о 2 погибших и 27 раненых
Он подчеркнул, что объемы повреждений пока остаются неизменными: 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.
Напомним
Российские войска нанесли удар по Доброполью Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.