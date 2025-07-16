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В Доброполье число пострадавших возросло до 27 - ОВА

Киев • УНН

 • 800 просмотра

В Доброполье Донецкой области в результате российского удара по торговому центру погибли два человека, 27 получили ранения. Повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры и 8 автомобилей.

В Доброполье число пострадавших возросло до 27 - ОВА

В Доброполье в результате российского удара по торговому центру погибли два человека, еще 27 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Известно о 2 погибших и 27 раненых

- сообщил Филашкин.

Он подчеркнул, что объемы повреждений пока остаются неизменными: 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.

Напомним

Российские войска нанесли удар по Доброполью Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
Вадим Филашкин
Донецкая область
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