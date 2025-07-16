В Доброполье число пострадавших возросло до 27 - ОВА

В Доброполье в результате российского удара по торговому центру погибли два человека, еще 27 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Известно о 2 погибших и 27 раненых - сообщил Филашкин.

Он подчеркнул, что объемы повреждений пока остаются неизменными: 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.

Напомним

Российские войска нанесли удар по Доброполью Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.