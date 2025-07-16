У Добропіллі кількість постраждалих зросла до 27 - ОВА

У Добропіллі внаслідок російського удару по торговому центру загинуло двоє людей, ще 27 отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Відомо про 2 загиблих і 27 поранених - повідомив Філашкін.

Він наголосив, що обсяги пошкоджень наразі залишаються незмінними: 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів.

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Російські війська завдали удару по Добропіллю Донецької області, внаслідок чого є загиблі і поранені.