У Добропіллі кількість постраждалих зросла до 27 - ОВА
Київ • УНН
У Добропіллі Донецької області внаслідок російського удару по торговому центру загинуло двоє людей, 27 отримали поранення. Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири та 8 автомобілів.
У Добропіллі внаслідок російського удару по торговому центру загинуло двоє людей, ще 27 отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Відомо про 2 загиблих і 27 поранених
Він наголосив, що обсяги пошкоджень наразі залишаються незмінними: 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів.
Нагадаємо
Російські війська завдали удару по Добропіллю Донецької області, внаслідок чого є загиблі і поранені.