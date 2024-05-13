В "Дії" вскоре появится удостоверение ветерана: как записаться на бета-тест новой функции

В мобильном приложении "Дія" ищут желающих принять участие в бета-тестировании новой функции - удостоверение ветерана в приложении. Об этом пишет УНН со ссылкой на Дію.

Детали

Ожидается, что благодаря этому бойцы Сил обороны смогут избавиться от лишней бюрократии.

Кто может присоединиться к бета-тесту?

участники боевых действий,

люди с инвалидностью вследствие войны,



участники войны,



пострадавшие участники Революции Достоинства,



члены семьи погибшего ветерана войны,



члены семьи погибшего Защитника и Защитницы Украины.



Программы реабилитации и диджитализация ветеранских услуг: в Минветеранов назвали приоритеты на 2024 год

Что нужно, чтобы присоединиться к бета-тесту?

ID-карта или загранпаспорт в Действии;

верифицированная карточка налогоплательщика;



Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке.

Напомним

Правительство упростило процедуру получения единовременной денежной помощи лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников Украины, позволив подавать заявления через Центры предоставления административных услуг.

В ЦПАУ создадут "Единое окно" для ветеранов и их семей - Минветеранов