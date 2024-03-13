В ЦПАУ создадут "Единое окно" для ветеранов и их семей - Минветеранов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  73772 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  90230 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  118969 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  119588 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  118294 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  27086 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124524 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127457 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123712 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114805 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

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В результате удара рф по Мирнограду погибли двое пожилых людей - полиция

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Усиление ВСУ актуальной информацией: Минобороны будет сотрудничать с DeepStateUA

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Байден и Трамп на пути к матчу-реваншу после обеспечения выдвижения от своих партий в президенты США

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В Сумах садики, школы и внешкольные учреждения перевели на дистанционный формат

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

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12 марта 2024, 09:24  •  146928 просмотра
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Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  173732 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  205148 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  288489 просмотра

В ЦПАУ создадут "Единое окно" для ветеранов и их семей - Минветеранов

Правительство работает над созданием системы "Единого окна" в Центрах предоставления административных услуг для предоставления интегрированных услуг ветеранам и их семьям, что позволит им получить доступ к различным административным услугам в одном месте с единым пакетом документов.

Общество •   •  12043 просмотра
В ЦПАУ создадут "Единое окно" для ветеранов и их семей - Минветеранов

В результате удара рф по Мирнограду погибли двое пожилых людей - полиция

Двое пожилых людей погибли и еще пятеро местных жителей получили ранения в результате российского удара по Мирнограду, Донецкой области.

Война •   •  13795 просмотра
В результате удара рф по Мирнограду погибли двое пожилых людей - полиция

Усиление ВСУ актуальной информацией: Минобороны будет сотрудничать с DeepStateUA

Министерство обороны Украины подписало меморандум о сотрудничестве с аналитическим проектом DeepStateUA для обеспечения обмена данными и усиления Вооруженных Сил Украины актуальной информацией.

Война •   •  14890 просмотра
Усиление ВСУ актуальной информацией: Минобороны будет сотрудничать с DeepStateUA

Заседание комитета ВР, на котором должны были рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации, отменили

Заседание комитета Верховной Рады по рассмотрению поправок к законопроекту о мобилизации было отменено.

политика •   •  13818 просмотра
Заседание комитета ВР, на котором должны были рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации, отменили

Байден и Трамп на пути к матчу-реваншу после обеспечения выдвижения от своих партий в президенты США

Байден и Трамп набирают достаточное количество делегатов для того, чтобы стать номинантами на реванш на президентских выборах 2024 года.

Новости Мира •   •  11922 просмотра
Байден и Трамп на пути к матчу-реваншу после обеспечения выдвижения от своих партий в президенты США

Поджог дом на Киевщине, в результате чего погибла женщина: злоумышленнику сообщено о подозрении

Пьяный мужчина поджег дом в Березани Киевской области, в результате чего погибла 42-летняя женщина, злоумышленнику сообщено о подозрении.

Криминал и ЧП •   •  11741 просмотра
Поджог дом на Киевщине, в результате чего погибла женщина: злоумышленнику сообщено о подозрении

Китай становится мировым лидером в гиперзвуковых технологиях, опережая россию и США - Пентагон

Китай разработал крупнейший арсенал гиперзвукового оружия, способного нести ядерные и обычные боеголовки, превзойдя в этой области россию и США.

Война •   •  14387 просмотра
Китай становится мировым лидером в гиперзвуковых технологиях, опережая россию и США - Пентагон

В Сумах садики, школы и внешкольные учреждения перевели на дистанционный формат

В Сумах детские сады, школы и внешкольные учреждения перешли на дистанционное обучение до конца недели из-за недавнего российского ракетного обстрела, который повлек жертвы и повреждения зданий.

Война •   •  13395 просмотра
В Сумах садики, школы и внешкольные учреждения перевели на дистанционный формат

Боеприпасы для HIMARS и ракеты для ПВО: Умеров поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил американских партнеров за очередной пакет военной помощи, который включает боеприпасы для HIMARS, ракеты для противовоздушной обороны и другое оборудование.

Война •   •  13736 просмотра
Боеприпасы для HIMARS и ракеты для ПВО: Умеров поблагодарил США за новый пакет военной помощи

От реабилитации к самореализации: успешные кейсы адаптации ветеранов к мирной жизни в Черкасской области

Программа "МХП Поруч" оказывает комплексную поддержку военнослужащим, ветеранам и их семьям в Украине, включая реабилитацию, юридическую и психологическую помощь, возможности трудоустройства.

Общество •   •  12539 просмотра
От реабилитации к самореализации: успешные кейсы адаптации ветеранов к мирной жизни в Черкасской области