В ЦПАУ создадут "Единое окно" для ветеранов и их семей - Минветеранов

Правительство работает над интеграцией услуг для ветеранов в систему Центров предоставления административных услуг. Об этом говорится в презентации "Единое окно в ЦПАУ, как инструмент предоставления качественных административных услуг ветеранам и членам их семей", которую подготовили в Министерстве по делам ветеранов, передает УНН.

Детали

Презентацию Министерство по делам ветеранов представило на совещании по вопросам ветеранской политики под председательством вице-премьера Ирины Верещук. В ней были изложены стратегии интеграции всех доступных сервисов для ветеранов в систему Центров предоставления административных услуг. Отмечается, что ЦПАУ оказались наиболее приспособленными к современным вызовам.

С целью упрощения жизни ветеранов и их семей уже внедряется подход, при котором один комплект документов позволит обратиться в ЦНАП, который в дальнейшем будет распространять эти данные во все соответствующие организации - говорится в сообщении.

"Единое окно" в ЦПАУ будет предусматривать:

формирование единой базы услуг для ветеранов войны;

максимальную осведомленность об их возможностях;

создание удобных, качественных и доступных условий получения административных услуг;

внедрение комплексного подхода - получение спектра административных услуг в одном месте от одного или нескольких субъектов предоставления таких услуг.

Напомним

Правительство упростило процедуру получения единовременной денежной помощи лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников Украины, позволив подавать заявления через Центры предоставления административных услуг.

Ветераны Винницкой области получат 1 млн грн на собственное дело